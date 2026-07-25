Πύρινος εφιάλτης στη Μαδρίτη: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις εγκαταστάσεις της NASA, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Εγκαταστάσεις της NASA στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, συγκεκριμένα το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μαίνονται στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας. Εκπρόσωπος της NASA επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το κρίσιμο αυτό κέντρο επικοινωνίας με αποστολές βαθιού διαστήματος, το οποίο είχε εκκενωθεί εγκαίρως.

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Διεθνή Νέα

Πυρκαγιές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εγκαταστάσεις της NASA στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης επλήγησαν από τις πυρκαγιές που συνεχίζουν να κατακαίνε τα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας.
  • Εκπρόσωπος της NASA επιβεβαίωσε πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα.
  • Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ενώ «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας». Το συγκρότημα είναι ένα από τα τρία στον πλανήτη που απαρτίζουν το δίκτυο DSN (Deep Space Network).

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Εγκαταστάσεις της NASA στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης επλήγησαν από τις πυρκαγιές που συνεχίζουν να κατακαίνε τα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος της NASA επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα.

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ανέφερε η εκπρόσωπος της NASA, συμπληρώνοντας πως «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

Το συγκρότημα με τις τεράστιες κεραίες είναι ένα από τα τρία στον πλανήτη που απαρτίζουν το δίκτυο DSN (Deep Space Network). Τα άλλα δύο βρίσκονται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και στην Καμπέρα της Αυστραλίας.

Η διάταξή τους είναι τέτοια ώστε «καθώς η Γη περιστρέφεται, τουλάχιστον ένα σύμπλεγμα κεραιών να μπορεί πάντα να έρχεται σε επαφή με τα διαστημικά σκάφη», αναφέρει η NASA στον ιστότοπό της.

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