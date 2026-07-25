Πύρινος εφιάλτης στη Μαδρίτη: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις εγκαταστάσεις της NASA, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Εγκαταστάσεις της NASA στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης επλήγησαν από τις πυρκαγιές που συνεχίζουν να κατακαίνε τα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος της NASA επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα.

🔥 Los incendios dejan en una situación “crítica” a la estación de la NASA en Robledo de Chavela (Madrid), vital para comunicarse con el espacio pic.twitter.com/91IjHW6nhP — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) July 24, 2026

Emergency crews in Spain are fighting to shield NASA’s Madrid Deep Space Communications Complex from wildfires.

Robledo de Chavela is 1 of only 3 sites in NASA’s Deep Space Network that provides 24/7 global coverage for spacecraft & tool the 1st image of earth from the apollo 11 pic.twitter.com/VCT43y6bxp — Dr Maggie Lieu (@Space_Mog) July 24, 2026

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ανέφερε η εκπρόσωπος της NASA, συμπληρώνοντας πως «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

NASA Statement of Madrid DSN complex fire: “The Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), located in Robledo, Spain, about 37 miles (65 km) west of Central Madrid was evacuated on July 24, due to ongoing wildfires in the region. All personnel were safely evacuated. The… pic.twitter.com/bFaDmgvQpO — NASA Watch (@NASAWatch) July 25, 2026

Το συγκρότημα με τις τεράστιες κεραίες είναι ένα από τα τρία στον πλανήτη που απαρτίζουν το δίκτυο DSN (Deep Space Network). Τα άλλα δύο βρίσκονται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και στην Καμπέρα της Αυστραλίας.

Η διάταξή τους είναι τέτοια ώστε «καθώς η Γη περιστρέφεται, τουλάχιστον ένα σύμπλεγμα κεραιών να μπορεί πάντα να έρχεται σε επαφή με τα διαστημικά σκάφη», αναφέρει η NASA στον ιστότοπό της.