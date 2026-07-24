Ανεξέλεγκτα μαίνονται τα πύρινα μέτωπα στην Ισπανία. Πάνω από 40.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από τις πυρκαγιές. Στην σύλληψη ενός εμπρηστή προχώρησαν οι ισπανικές Αρχές για την πυρκαγιά της Άβιλα. Στο μεταξύ, τρία είναι τα μέτωπα της Περιφέρειας της Μαδρίτης, τα οποία έχουν ενωθεί και απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Σε νέοτερη ενημέρωση, που παρείχε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη, Φρανσίσκο Μαρτίν και μετέδωσε η «El Pais», σε πάνω από 40.000 ανέρχονται οι κάτοικοι που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές στην περιοχή. Πρόκειται είτε για εκτοπισμένους, που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές στις οποίες έμεναν ή κατοίκους που έχουν τεθεί σε καραντίνα.

«Οι σπίθες πετούν χιλιόμετρα μακριά και η φωτιά εξαπλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις», ανέφερε ο Φρανσίσκο Μαρτίν. Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριθμός αυτός να συνεχίσει να αυξάνεται τις επόμενες ώρες.

Κίνδυνος να ενωθούν τα πύρινα μέτωπα

Στην Άβιλα, η Υποαντιπροσωπεία της Κυβέρνησης επέκτεινε τα μέτρα προστασίας. Συγκεκριμένα, διέταξε τον περιορισμό της κυκλοφορίας στο Σεμπρέρος και την εκκένωση των κατοικιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πυρκαγιάς, τον περιορισμό της κυκλοφορίας στη Ναβαλουένγκα και την εκκένωση του Ογιό ντε Πινάρες και του Μπουργοόντο προς την πρωτεύουσα.

Ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στην Καστίλλη και Λεόν, Νικανόρ Σεν, επανέλαβε ότι «απομένει πολύ λίγος χρόνος μέχρι να ενωθούν οι πυρκαγιές της Άβιλα και της Μαδρίτης», κάτι που χαρακτήρισε ως «πολύ κακή είδηση».

Στο μεταξύ, η Πολιτοφυλακή συνέλαβε ένα άτομο και διερευνά ένα άλλο ως δράστες της πυρκαγιάς στο Μπουργκοχόντο, η οποία φαίνεται να προκλήθηκε από σοβαρή αμέλεια λόγω της χρήσης βαρέων μηχανημάτων σε περιοχή όπου απαγορευόταν. Ενώ, στη Μαδρίτη, «τα τρία μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν πλέον ενωθεί και απειλούν νέους δήμους», όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Εσωτερικών, Κάρλος Νοβίγιο.

Incansable labor contra el fuego de la @UMEgob. https://t.co/aCSs5UkW0Y — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 24, 2026

Νέα εκκένωση στους δήμους Ναβαλαγαμέλα και Ζαρζαλέχο

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη, Φρανσίσκο Μαρτίν, ανακοίνωσε την εκκένωση των δήμων Ναβαλαγαμέλα και Ζαρζαλέχο, εν όψει της προώθησης της πυρκαγιάς προς το Σαν Λορένζο ντε Ελ Εσκοριάλ. Με αυτές τις νέες εκκενώσεις, ο συνολικός αριθμός των εκκενωθέντων στην Κοινότητα της Μαδρίτης ανέρχεται πλέον σε 25.000, ενώ ο Μαρτίν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν νέες εκκενώσεις τις επόμενες ώρες.

Όπως εξήγησε, Φρανσίσκο Μαρτίν «η Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης (UME) εργάζεται για τη δημιουργία μιας γραμμής άμυνας προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς προς το Ελ Εσκοριάλ. Οι κάτοικοι και των δύο δήμων έχουν κατευθυνθεί προς το Βαλδεμορίγιο, όπου έχουν δημιουργηθεί τα αντίστοιχα κέντρα φιλοξενίας».

Medios desplegados a esta hora por parte de @guardiacivil. https://t.co/3CZQ5YfMNb — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 24, 2026

Η Βιγιανουέβα ντε λα Κανιάδα (Μαδρίτη) φιλοξενεί τους εκτοπισμένους

Ο Δήμος της Βιγιανουέβα ντε λα Κανιάδα έχει διαμορφώσει το αθλητικό κέντρο «Σαντιάγο Απόστολος» ώστε να φιλοξενήσει άτομα που έχουν εκκενωθεί λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν την Κοινότητα της Μαδρίτης, οι οποίες έχουν πλέον ενωθεί σε ένα ενιαίο μέτωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Δήμου, οι εγκαταστάσεις έχουν διαμορφωθεί ώστε να προσφέρουν προσωρινή στέγαση και να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των εκτοπισμένων κατοίκων, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από τη διοίκηση της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται στα χέρια της κεντρικής κυβέρνησης μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος.

«Από το Δημαρχείο θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη μας στους κατοίκους των δήμων που έχουν πληγεί από αυτές τις πυρκαγιές. Έχουμε θέσει στη διάθεση των Αρχών τους δημοτικούς μας πόρους για να συνεργαστούμε σε ό,τι χρειαστεί και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Λουίς Παρτίδα.