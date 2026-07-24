Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε από την ΕΕ 4 αεροπορικά μέσα – Η Ελλάδα στέλνει δύο Καναντέρ

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ισπανίας για συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, προσφέροντας δύο αεροσκάφη CL-415 μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισπανική πλευρά έχει ήδη αποδεχθεί την ελληνική προσφορά και τα αεροσκάφη αναμένεται να επιχειρήσουν στην περιοχή του Τολέδο, με τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες και τις καιρικές συνθήκες να αξιολογούνται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ισπανίας για συνδρομή στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, προσφέροντας δύο αεροσκάφη CL-415. Η ισπανική πλευρά έχει ήδη αποδεχθεί την ελληνική προσφορά.
  • Οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες της αποστολής οριστικοποιούνται, με τα αεροσκάφη να αναμένονται στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης. Προβλεπόμενο πεδίο επιχειρήσεων είναι η περιοχή του Τολέδο.
  • Αξιολογούνται τα επικρατούντα καιρικά φαινόμενα της διαδρομής μετάβασης, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τον χρόνο και τον τρόπο ανάπτυξης των εναέριων μέσων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ισπανίας για συνδρομή στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, προσφέροντας δύο αεροσκάφη CL-415. Η ισπανική πλευρά έχει ήδη αποδεχθεί την ελληνική προσφορά, ενώ το αίτημα της είναι για 4 εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, τα αεροσκάφη θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, ενώ προβλεπόμενο πεδίο επιχειρήσεων είναι η περιοχή του Τολέδο.

Παράλληλα, αξιολογούνται τα επικρατούντα καιρικά φαινόμενα της διαδρομής μετάβασης, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τον χρόνο και τον τρόπο ανάπτυξης των εναέριων μέσων.

«Βιώνουμε δραματική κατάσταση»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε σήμερα ότι “η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες” βιώνουν “δραματική κατάσταση” λόγω των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, κυρίως αρκετές από αυτές κοντά στη Μαδρίτη, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, εν μέσω καύσωνα.

“Βιώνουμε δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές περιφέρειες αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά”, έγραψε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα X ο Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας γι΄άλλη μια φορά τον πληθυσμό να “ακολουθεί τις συμβουλές” των αρχών και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

 

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