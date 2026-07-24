Μητσοτάκης σε Δούρου: Λάθος η απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από τη δεξίωση στο Προεδρικό – Όταν συγκυβερνούσατε με τον Καμμένο, πηγαίνατε

Λάθος χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος στη δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Μιλώντας στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη Ρένα Δούρου, και αφού τη συνεχάρη για την εκλογή της στην προεδρία της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν κοινοβουλευτικά κόμματα που, για λόγους που πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς που αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία».

«Θεωρώ ότι κάνετε λάθος κ. Δούρου και θεωρώ ότι έχετε ακόμα χρόνο – είστε και νεοεκλεγείσα – να αναθεωρήσετε την άποψη σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κ. Καμμένο συμμετείχατε κανονικά σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε. Τώρα ανακαλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρεισφρήσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση; Θεωρώ ότι είναι σφάλμα» τόνισε ο Πρωθυπουργός.