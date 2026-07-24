Βουλή – Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Ανάγκη για νέο Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τόνισε την ανάγκη για ένα νέο Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Επέκρινε τη στάση της αντιπολίτευσης, ιδίως του ΠΑΣΟΚ, για την άρνηση ευρύτερων συναινέσεων και την υπονόμευση κυβερνητικών προτάσεων.

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει πράγματι ανάγκη νέο Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας».
  • Ο κ. Μητσοτάκης επέκρινε την αντιπολίτευση, αναφέροντας πως «δεν μπορώ να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει ένα «αμήχανο “παρών” που ισοδυναμεί με “απών”».
  • Η ΝΔ αντιπαραθέτει «μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων», ενώ ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε «αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας» τη στάση κομμάτων που υπονομεύουν προτάσεις λόγω προέλευσης.

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«Προσέρχομαι σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία με αίσθημα ευθύνης γιατί η Ελλάδα έχει πράγματι ανάγκη νέο Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

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«Εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες. Δεν μπορώ να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε τυφλή άρνηση, το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει ένα αμήχανο “παρών” που ισοδυναμεί με “απών”. Είναι το ίδιο το Σύνταγμα το οποίο αναζητά ευρύτερες συναινέσεις. Η επιτυχία κάθε αναθεώρησης δεν καθορίζεται τόσο από τη στάση της πλειοψηφίας, όσο από τη στάση της μειοψηφίας», συνέχισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση η ΝΔ είχε συμμετάσχει ενεργά το 2002 και είχε υπερψηφίσει μια σειρά από άρθρα διαμορφώνοντας πεδίο πραγματικής συναίνεσης και σύνθεσης. «Όποιος διατείνεται ότι σήμερα τάχα δίνει λευκή επιταγή, ουσιαστικά περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή», τόνισε.

«Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ κ. Ανδρουλάκη γιατί ενώ συμφωνούμε στον πυρήνα αλλαγής τουλάχιστον 15 άρθρων γιατί επιμένετε σε αυτή την στάση», συμπλήρωσε.

«Ύστερα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής δεν είναι δυνατόν να έχουμε κόμματα τα οποία συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις αλλά να τις υπονομεύο9υν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Είναι στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας. Η παράταξή μας αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων», πρόσθεσε.

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