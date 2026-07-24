Εκτός ελέγχου οι φωτιές στην Ισπανία: Στάχτη 60.000 στρέμματα κοντά στη Μαδρίτη και εκκενώσεις οικισμών

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Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει τα νοτιοδυτικά της περιφέρειας της Μαδρίτης, στην Ισπανία, έχοντας ήδη μετατρέψει σε στάχτη 60.000 στρέμματα.

Την Παρασκευή, διατάχθηκε η εσπευσμένη εκκένωση των δήμων Τσαπινερία, Νάβας δελ Ρέι και Κολμενάρ δελ Αρόγιο λόγω της ραγδαίας προέλασης των πύρινων μετώπων.

Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Εσωτερικών της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Κάρλος Νοβίγιο, οι τρεις διαφορετικές εστίες που έπλητταν την περιοχή συγχωνεύτηκαν σε ένα ανεξέλεγκτο μέτωπο, απειλώντας πλέον νέους οικισμούς.

«Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα με εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Ο άνεμος, που πνέει με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, δεν πρόκειται να διευκολύνουν το έργο μας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την El Pais, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία της Άβιλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης, η Ισπανία έχει καταγράψει φέτος 29 μεγάλες πυρκαγιές – αυτές που ξεπερνούν τα 5.000 στρέμματα.

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητά τους –συνολικά 17 μέτωπα– εκδηλώθηκαν μόλις μέσα στις πρώτες 24 ημέρες του Ιουλίου.

«Δραματική κατάσταση»

Για μια «δραματική κατάσταση» που αντιμετωπίζει «η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες» έκανε λόγο σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιών που ξέσπασαν παράλληλα -πολλά εκ των οποίων σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη- υπό συνθήκες ακραίου καύσωνα.

«Βιώνουμε δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές περιφέρειες αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά», έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα X ο Σάντσεθ, καλώντας γι΄άλλη μια φορά τον πληθυσμό να «ακολουθεί τις συμβουλές» των αρχών και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos. Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones. Quiero trasladar toda mi solidaridad con todas las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 24, 2026

Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού – Η Ελλάδα στέλνει δύο Καναντέρ

Η Ισπανία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζήτησε σήμερα την αποστολή «τεσσάρων αεροπορικών μέσων» ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και καταστάσεων εκτάκτων ανάγκης ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ζητώντας τουλάχιστον τέσσερα αεροπορικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιών (…) Η Ελλάδα αποδέχθηκε το αίτημα, προσφέροντας τέσσερα αεροσκάφη Canadair CL-415. Στη διάρκεια του πρωινού, θα λάβει χώρα προπαρασκευαστική συνάντηση ενόψει της ανάπτυξης», ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την άμεση κινητοποίηση τεσσάρων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Canadair –δύο από την Ελλάδα και δύο από την Ιταλία– για τη συνδρομή στις επιχειρήσεις κατάσβεσης επί ισπανικού εδάφους.

«Κινητοποιήσαμε τέσσερα αεροσκάφη, ενώ οι δορυφορικές εικόνες του συστήματος Copernicus υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στο έδαφος. Τα αεροσκάφη αυτά βρίσκονταν σταθμευμένα στην Ελλάδα και την Ιταλία και έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Ισπανία για να βοηθήσουν», δήλωσε κατά την τακτική ενημέρωση των συντακτών η Άννα-Καϊσα Ίτκονεν, εκπρόσωπος της Κομισιόν για την Πολιτική Προστασία.

Προληπτική εκκένωση κατασκήνωσης με 150 παιδιά

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, περίπου 150 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, που συμμετείχαν σε κατασκηνώσεις στη σχολή-αγρόκτημα «El Palomar» στην Τσαπινερία, έλαβαν σύσταση εκκένωσης από τη δήμαρχο της πόλης, Λουθία Μόγια Ντομίνγκεθ, γύρω στις 11:30 το πρωί.

Αν και νωρίς το πρωί δεν υπήρχε καπνός και τα μηνύματα ήταν καθησυχαστικά, η ξαφνική αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις περιβάλλονται από δύο ποτάμια, κατέστησε απαραίτητη την απομάκρυνσή τους.

«Αυτή τη στιγμή, η φωτιά βρίσκεται μακριά από το αγρόκτημα και δεν αποτελεί κίνδυνο για εμάς, επομένως όλες οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά», είχε ενημερώσει νωρίτερα το πρωί τους γονείς η διευθύντρια του ιδρύματος, Ντιάνα Απρέα, πριν η τροπή του ανέμου επιβάλει την απομάκρυνση των παιδιών.

«Κόκκινος συναγερμός» και στη Καταλονία

Την ίδια ώρα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη και στην Καταλονία. Σύμφωνα με ενημέρωση της υπηρεσίας Αγροφυλακής (Agents Rurals), 161 δήμοι σε 22 κομητείες τέθηκαν την Παρασκευή στο Επίπεδο 4, που αντιπροσωπεύει τον ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Η πρόσβαση έχει απαγορευτεί σε 7 φυσικές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Μπαρονία δε Ριάλμπ και το Μονσεράτ, ενώ σε ορισμένες κομητείες, όπως το Σολσονές και το Παγιάρς Τζουσά, ο κίνδυνος αξιολογείται ως ακραίος σχεδόν στο σύνολο της έκτασής τους.

Παράλληλα, ο αριθμός των δήμων που βρίσκονται στο Επίπεδο 3 (πολύ υψηλός κίνδυνος) αυξήθηκε από 463 σε 472.