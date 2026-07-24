Δασμοί Τραμπ: Η Βρετανία καθησυχάζει τις επιχειρήσεις, η Ελβετία απορρίπτει τους ισχυρισμούς για καταναγκαστική εργασία

Οι ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ λόγω ισχυρισμών περί καταναγκαστικής εργασίας. Η Βρετανία διαβεβαιώνει τις επιχειρήσεις της ότι δεν θα υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος, ενώ η Ελβετία απορρίπτει τους ισχυρισμούς παρά τους επιπλέον δασμούς και η Νορβηγία δεν σχεδιάζει αντίποινα.

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Διεθνή Νέα

Δασμοί Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διαφορετικές τακτικές υιοθετούν οι ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στους νέους δασμούς Τραμπ, με τη Βρετανία να καθησυχάζει τις επιχειρήσεις της ότι «δεν υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος».
  • Η Ελβετία λαμβάνει υπόψιν τους επιπλέον αμερικανικούς δασμούς που ανακοινώθηκαν αλλά απορρίπτει τους ισχυρισμούς στο πλαίσιο της έρευνας περί καταναγκαστικής εργασίας.
  • Η Νορβηγία δεν σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ σε απάντηση στην επιβολή από των ΗΠΑ δασμών 12,5% σε νορβηγικά προϊόντα.

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Διαφορετικές τακτικές και αντιδράσεις υιοθετούν οι ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στους νέους δασμούς Τραμπ, που επιβλήθηκαν με όχημα τους ισχυρισμούς περί καταναγκαστικής εργασίας.

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Βρετανία: «Καμία επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις»

Η Βρετανία δήλωσε σήμερα ότι η τελευταία απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στους εμπορικούς τους εταίρους, εν μέσω ισχυρισμών για χαλαρή εφαρμογή των απαγορεύσεων περί καταναγκαστικής εργασίας, δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις βρετανικές επιχειρήσεις.

«Δεν υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στο συντελεστή δασμών που αντιμετωπίζουν οι βρετανικές επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα αυτής της ανακοίνωσης. Η συμφωνία μας με τις ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ και σήμερα βλέπουμε βελτίωση στους εμπορικούς μας όρους με μηδενικούς δασμούς στο ουίσκι και την ιατρική τεχνολογία», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

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«Λαμβάνουμε το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας πολύ σοβαρά για να διασφαλίσουμε ότι στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι συνεργοί. Οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει τα βήματα που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν επιπρόσθετοι δασμοί για το Ηνωμένο Βασίλειο με βάση αυτή τη συμφωνία».

Ελβετία: Απορρίπτει τους ισχυρισμούς για καταναγκαστική εργασία

Η Ελβετία λαμβάνει υπόψιν τους επιπλέον αμερικανικούς δασμούς που ανακοινώθηκαν αλλά απορρίπτει τους ισχυρισμούς στο πλαίσιο της έρευνας περί καταναγκαστικής εργασίας, δήλωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Με δασμούς έως 12,5% στις ελβετικές εισαγωγές, με ημερομηνία ισχύος 24 Ιουλίου, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να τηρούν την κοινή ανακοίνωση του Νοεμβρίου του 2025, πρόσθεσε η ελβετική κυβέρνηση.

Νορβηγία: Χωρίς αντίποινα απέναντι στους δασμούς 12,5%

Η Νορβηγία δεν σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ σε απάντηση στην επιβολή από των ΗΠΑ δασμών 12,5% σε νορβηγικά προϊόντα, δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, στο κρατικό δίκτυο NRK σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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