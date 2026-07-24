Τζον Τίκης: Πέθανε ο τραγουδιστής – Η συγκινητική ανάρτηση από τις κόρες του

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Πέθανε ο Τζον Τίκης σε ηλικία 80 ετών. Ο τραγουδιστής είχε γράψει τη δική του πορεία στις αθηναϊκές πίστες τη δεκαετία του 70’ και του 80’.

Η ανάρτηση που έκαναν οι κόρες του Τζον Τίκη

I did it my way….

Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα…

Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο…

Μπαμπακα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.

Σ’ αγαπάμε για πάντα

Οι κόρες σου Άντζελα κι Αννίτα

Ποιος ήταν ο Τζον Τίκης

Γεννήθηκε στο χωριό Μήθυμνα της Λέσβου με το όνομα Γιάννης Τεκές. Το 1963 μετανάστευσε για σπουδές στην Αυστραλία με το υπερωκεάνιο «Πατρίς». Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έλαβε μέρος σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού και κέρδισε το πρώτο βραβείο. Εγκαταστάθηκε στη Μελβούρνη, όπου έμενε με τον αδελφό του και δουλεύανε μαζί σε ένα μανάβικο.

Όσο σπούδαζε στο γυμνάσιο παρακολουθούσε ταυτόχρονα μαθήματα τραγουδιού, υποκριτικής και χορού.

Στο ξεκίνημα της μουσικής του καριέρας, αγγλοποίησε το όνομα του σε John Tikis και δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με τους οποίους κέρδισε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Αργότερα ήταν ερμηνευτής στο συγκρότημα «Λεβεντόπεδα», κάνοντας μεγάλες επιτυχίες τραγουδώντας ξένα και ελληνικά κομμάτια.

Το 1974 επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου συνεχίζει να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια. Στο απόγειο της καριέρας του εμφανίζεται σε γνωστά κέντρα και μαγαζιά, κάνοντας συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού χώρου της εποχής. Το 1980 παρουσιάζει την αυστραλιανή εκπομπή «Let’s go Greek endaxi» για 4 χρόνια.

Ήταν παντρεμένος και ζούσε στη Γλυφάδα. Απέκτησε 2 κόρες και 4 εγγόνια. Η μεγαλύτερη του κόρη Άντζελα Τίκη είναι αστρολόγος με τηλεοπτική παρουσία σε εκπομπές στο Open TV και στο Star Channel, ενώ η μικρότερη κόρη του Αννίτα Τίκη είναι συγγραφέας.