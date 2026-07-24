Σαμαράς: «Σήμερα οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η Δημοκρατία μας λειτουργεί πραγματικά»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και οφείλουμε όλοι να τη θωρακίζουμε καθημερινά. Εξέφρασε προβληματισμούς για την πραγματική λειτουργία της, επισημαίνοντας ζητήματα όπως η λαϊκή συμμετοχή, η υπονόμευση θεσμών, η οικονομία, η παιδεία, το αγροτικό πρόβλημα, και οι εθνικές προκλήσεις από τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας.

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Ο Αντώνης Σαμαράς
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δήλωσε πως «η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ούτε «δεδομένη». Όλοι οφείλουμε να τη θωρακίζουμε, καθημερινά».
  • Ο Αντώνης Σαμαράς διερωτήθηκε «κατά πόσο η Δημοκρατία μας λειτουργεί πραγματικά», επισημαίνοντας προβλήματα όπως η κολοβή λαϊκή συμμετοχή και η υπονόμευση των θεσμών.
  • Τόνισε πως «ο αναθεωρητισμός και επεκτατισμός της Τουρκίας… δημιουργεί μια ατμόσφαιρα «εθνικής απαισιοδοξίας»», υπογραμμίζοντας ότι η ημέρα είναι «εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυρισμών».

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Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δήλωσε πως «η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ούτε «δεδομένη». Γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Όλοι οφείλουμε να τη θωρακίζουμε, καθημερινά».

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια οι ελπίδες και οι προσδοκίες ενός έθνους ταυτίστηκαν με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας και κυρίως η ένταξη της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ, δικαίωσαν απόλυτα αυτήν την επιλογή του ελληνικού λαού.

Σήμερα οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η Δημοκρατία μας λειτουργεί πραγματικά. Η Δημοκρατία δίχως τη λαϊκή συμμετοχή είναι κολοβή. Η Δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Η Δημοκρατία με μια οικονομία για πολύ λίγους, με έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, με προβληματική παιδεία, με αγροτικό πρόβλημα, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας του πολίτη, είναι προβληματική.

Στα εθνικά μας θέματα ο αναθεωρητισμός και επεκτατισμός της Τουρκίας –με διαρκή τετελεσμένα σε βάρος μας- δημιουργεί μια ατμόσφαιρα «εθνικής απαισιοδοξίας», η οποία υπονομεύει την ίδια τη Δημοκρατία. Την ίδια ώρα ο Ελληνισμός δοκιμάζεται από την Κύπρο μας, που παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με εδάφη υπό κατοχή, μέχρι και τη Συρία, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός είναι υπό διωγμό. Δυστυχώς, μετά την Αγιά Σοφιά αρνητικές είναι οι εξελίξεις και στη Μονή Σινά.

Η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ούτε «δεδομένη». Γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Όλοι οφείλουμε να τη θωρακίζουμε, καθημερινά. Μόνο μέσω της ουσιαστικής λειτουργίας της Δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της. Είναι σήμερα λοιπόν ημέρα εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυρισμών».

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