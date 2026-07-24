Μηλιά Μετσόβου: Το πιο δροσερό σημείο της Ελλάδας με 7°C εν μέσω καύσωνα

Ενώ η χώρα ανακάμπτει από κύμα καύσωνα, η Μηλιά Μετσόβου στην Ήπειρο κατέγραψε μόλις 7,0 °C, την χαμηλότερη θερμοκρασία στην ελληνική επικράτεια. Αυτή η ψυχρή θερμοκρασία, που θυμίζει χειμώνα, επιβεβαιώθηκε από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ώρα που η χώρα προσπαθεί να συνέλθει από τον καύσωνα, ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου υπενθυμίζει τι σημαίνει δροσιά.
  • Η Μηλιά Μετσόβου κατέγραψε το πρωί τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αγγίζοντας μόλις τους 7,0 °C!
  • Σύμφωνα με το meteo.gr, η Μηλιά αναδείχθηκε το πιο δροσερό σημείο της Ελλάδας, με τους 7 βαθμούς Κελσίου να ξεπερνούν τα όρια της απλής «ορεινής δροσιάς».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την ώρα που ολόκληρη η χώρα προσπαθεί να συνέλθει από το έντονο κύμα καύσωνα, ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου μας υπενθυμίζει τι σημαίνει πραγματικά ορεινό κλίμα και δροσιά.

Ο λόγος για την πανέμορφη Μηλιά Μετσόβου, η οποία το πρωί κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αγγίζοντας μόλις τους 7°C.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), ανάμεσα σε περισσότερους από 500 ενεργούς σταθμούς στη χώρα, η Μηλιά αναδείχθηκε το πιο δροσερό σημείο της Ελλάδας.

Οι 7 βαθμοί Κελσίου, τις πρώτες πρωινές ώρες ξεπερνούν τα όρια της απλής «ορεινής δροσιάς» και απαίτησαν… σίγουρα ελαφρύ τζάκετ ή φούτερ για όσους βγήκαν νωρίς από το σπίτι.

Επίσης, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, μετά τις Μηλιές, λίγο πιο πάνω από 7 βαθμούς Κελσίου, καταγράφηκαν στις  περιοχές Βωβούσα Ιωαννίνων και στο Σέλι.

 

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