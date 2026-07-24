Θεσσαλονίκη: Σε καλή κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του – Συνελήφθη η μητέρα

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Άγιο είχε ένα κοριτσάκι 2,5 ετών που σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό, όταν το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, στο Πολύχρονο Χαλκιδικής.

Το παιδάκι νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου εισήχθη στην Α’ Παιδιατρική Κλινική λόγω εισρόφησης υγρών.

Συνελήφθη η μητέρα του – Πώς έγινε το περιστατικό

Η 40χρονη μητέρα του κοριτσιού συνελήφθη για έκθεση σε κίνδυνο και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.

Πρόκειται για πολύτεκνη οικογένεια, με πέντε παιδιά. Όσον αφορά το περιστατικό, εκείνη την ώρα στην παραλία στο Πολύχρονο βρισκόταν η μητέρα με τα τρία από τα πέντε παιδιά της, όταν το μικρότερο παιδί της ξέφυγε και μπήκε στη θάλασσα μόνο του. Ήπιε πολύ νερό και το έβγαλαν λουόμενοι χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε ΚΑΡΠΑ από τον ναυαγοσώστη.

Σύμφωνα με το λιμενικό:

«Στην ανήλικη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη, με τη χρήση ΚΑΡΠΑ με αποτέλεσμα να επανακτήσει τις αισθήσεις της. Η 2χρονη μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κ.Υ. Κασσανδρείας και στη συνέχεια στο Γ. Ν. «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 40χρονη μητέρα της 2χρονης, για παράβαση των άρθρων 306 (Έκθεση σε κίνδυνο) και 360 (Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου) του Π.Κ.».

Η σχετική ανάρτηση και από το KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ: