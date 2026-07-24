Βουλή: Αντιπαράθεση για την ποινική ευθύνη υπουργών

Η ευθύνη υπουργών, οι σχέσεις εκτελεστικής εξουσίας με τους θεσμούς και οι υπερπλειοψηφίες για τις οποίες επιφυλάσσεται η αντιπολίτευση, για την επόμενη Βουλή, βρέθηκαν στο επίκεντρο πολλών παρεμβάσεων, στη συζήτηση που εξελίσσεται στην ολομέλεια, για την αναθεώρηση του συντάγματος.

«Ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκε από τη μεριά της πλειοψηφίας αυτή η «λευκή επιταγή» τα προηγούμενα χρόνια, είναι που μας αναγκάζει να πάρουμε αυτή τη θέση», δήλωσε ο γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης, απαντώντας στα πυρά που δέχεται το κόμμα του για τη στάση που θα τηρήσει στις ψηφοφορίες για το Σύνταγμα.

«Η κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που δεσμεύουν την εξουσία με πραγματικά αντίβαρα και με διαδικασίες που δεν επιτρέπουν την ταύτιση του κράτους με το κόμμα. Αυτό υπηρετούν οι προτάσεις μας για τα άρθρα 86, 90 και 101Α), είπε ο κ. Μπιάγκης και σημείωσε: «Με την αναθεώρηση του άρθρου 86 προτείνουμε την ουσιαστική αποπολιτικοποίηση της ποινικής ευθύνης υπουργών. Η διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, δεν μπορεί να εξαρτάται από τους αριθμητικούς συσχετισμούς της Βουλής ούτε να μετατρέπεται σε πεδίο κομματικής προστασίας. Η σχετική αρμοδιότητα πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο, με πλήρεις εγγυήσεις ανεξαρτησίας».

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνει ακόμα περισσότερες εξουσίες στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.

«Προτείνεται ο πρωθυπουργός να μπορεί να διαλύει τη Βουλή χωρίς αιτιολογία. Προτείνεται η 6ετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που πλέον εκλέγεται με απλή πλειοψηφία και αυτή είναι πρόταση επίσης υπέρ του πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου. Προτείνεται να συνδεθεί ο εκλογικός νόμος με την κυβερνησιμότητα και αυτό είναι υπέρ της συγκέντρωσης εξουσιών στα χέρια του πρωθυπουργού. Και έχουμε και το άρθρο 86, το οποίο δεν το μεταρρυθμίζετε. Έβαλε τα ρούχα του αλλιώς το άρθρο 86 αλλά στο τέλος πάλι η Βουλή με πλειοψηφία αποφασίζει αν οι υπουργοί θα έχουν άρση ασυλίας τους ή όχι», είπε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

«Πόρρω απέχουν από οποιονδήποτε συγκεντρωτισμό, οι διατάξεις που επικαλεστήκατε», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. «Σήμερα που μιλάμε, το άρθρο 41 του Συντάγματος προβλέπει ότι με απόφαση της κυβέρνησης, δηλαδή του πρωθυπουργού επί της ουσίας, μπορεί να διαλυθεί η Βουλή, για εθνικό θέμα κρίσιμης σημασίας. Και τι προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία; Αυτό να αφαιρεθεί από τον πρωθυπουργό και να πάει στη Βουλή. Πώς στη δική σας αντίληψη, αυτό που είναι αφαίρεση αρμοδιότητας από τον πρωθυπουργό και είναι μετατόπιση αρμοδιότητας στην εθνική αντιπροσωπεία που έχει τη νομιμοποίηση, συνιστά συγκεντρωτικό σύστημα, με συγχωρείτε, έχω πλήρη αδυναμία να το κατανοήσω», σχολίασε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Για δε το άρθρο 86, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι σήμερα προβλέπει μια διαδικασία που όλη την αρμοδιότητα την έχει η Βουλή. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, είναι να υπάρξει μετατόπιση σημαντικού μέρους της αρμοδιότητας αυτής στη δικαστική λειτουργία. Απαντώντας στην κριτική για την πρόταση το εκλογικό σύστημα να λαμβάνει υπόψη του την κυβερνησιμότητα και σταθερότητα, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι «σήμερα συντελούνται τεκτονικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις και χρειάζεται να υπάρχει σαφής πολιτικής σταθερότητα».

«Με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, θέλουμε να βάλουμε τέλος στην εικόνα η Βουλή να μετατρέπεται σε λαϊκό δικαστήριο, που εξυπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες και αποδίδουμε την διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και παραλείψεων, εκεί που αυτονόητα προσήκει, στην ίδια τη δικαιοσύνη», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κούβελας.

«Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το Σύνταγμά της, αλλά η εφαρμογή του ή η μη εφαρμογή του. Δεν είναι ζήτημα συνταγματικό αν η Βουλή θα λύνει ή αν θα δένει τα χέρια της δικαιοσύνης. Δεν είναι ζήτημα συντάγματος αν η πλειοψηφία θα αλλάξει και τα μαθηματικά για να πλήξει την ανεξαρτησία αρχών», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

«Για την άρνηση εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων από την ίδια την κυβέρνηση, όπως συνέβη με την απόφαση του ΣτΕ, για τις υποκλοπές, δεν φταίει το Σύνταγμα. Το δόγμα έχω 151 βουλευτές και κάνω ό,τι θέλω, δεν είναι συνταγματική ρήτρα, είναι θέμα νοοτροπίας, είναι ζήτημα του πως βλέπει η κυβέρνηση το κράτος, τη δημόσια διοίκηση και την ίδια τη νομοθεσία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η έλλειψη σεβασμού στο Σύνταγμα», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε επιπροσθέτως ότι το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών καταστρατηγήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και σήμερα η ίδια φέρνει μια πρόταση που «δεν αλλάζει τίποτα, εκεί που έπρεπε να αλλάξουν όλα» και «η ποινική δίωξη των υπουργών μένει δεμένη με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μάλιστα με ονομαστική ψηφοφορία, αντί για μυστική ψηφοφορία, για να ελέγχονται οι βουλευτές αντί να απελευθερώνεται η δικαιοσύνη».

Ο Δημήτρης Μάντζος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εργαστεί για τις μεγάλες συναινέσεις στην κορυφαία διαδικασία της αναθεώρησης και είναι το μόνο κόμμα που κατέθεσε αναλυτικά πλήρεις προτάσεις, νομοτεχνικά άρτιες και συνεπώς δεν είναι αποδεκτό να λέει ο πρωθυπουργός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα διαμαρτυρίας ή ότι απέφυγε την ουσία.

«Εμείς καταθέσαμε αναλυτικές προτάσεις. Ποιος όμως τα λέει αυτά σε βάρος του ΠΑΣΟΚ; Η παράταξη που επέλεξε να δώσει μόνο αόριστες κατευθύνσεις και επέλεξε να γίνει η συζήτηση μέσα στο θέρος; Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλίσεις. Εμείς δεν ανεχόμαστε να εργαλειοποιείται ο Καταστατικός Χάρτης της χώρας. Ο ανώτατος νόμος οφείλει να περιορίζει την αυθαιρεσία της εξουσίας, όχι να τη διευκολύνει. Γι΄αυτό μιλήσαμε για προτάσεις πάνω στα προβλήματα της κοινωνίας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.