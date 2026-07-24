Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τον Ιούνιο – Δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Η 58η δημόσια κλήρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τη φορολοταρία διεξήχθη σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, αφορώντας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Ιουνίου. Χιλιάδες φορολογούμενοι διεκδίκησαν έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ, με προθεσμία τριών μηνών για τη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού για τους κληρωθέντες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έγινε η 58η δημόσια κλήρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με χιλιάδες φορολογούμενους να διεκδικούν έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.
  • Η κλήρωση για τη φορολοταρία διεξήχθη την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους.
  • Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών για να δηλώσουν το ΙΒΑΝ τους στο myAADE.

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Έγινε η 58η δημόσια κλήρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με χιλιάδες φορολογούμενους να διεκδικούν έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η κλήρωση για τη φορολοταρία διεξήχθη σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, και αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Δείτε ποιοι στάθηκαν τυχεροί

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή “Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ”, στο “Μητρώο & Επικοινωνία” του myAADE.

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