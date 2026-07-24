Χαλκιδική: Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ «τσέπωσε» η «σπείρα των εξωλέμβιων» – Το modus operandi των διαρρηκτών

Η «σπείρα των εξωλέμβιων» στη Χαλκιδική αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., έχοντας κλέψει εξωλέμβιες μηχανές αξίας άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέλη της σπείρας δρούσαν επί τρία χρόνια, αφαιρώντας μηχανές από σκάφη σε σημεία ελλιμενισμού ή φύλαξης, ενώ τέσσερα άτομα με καταγωγή από τη Γεωργία καταδικάστηκαν από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για διακεκριμένες κλοπές.

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σπείρα «εξωλέμβιων»
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η «σπείρα των εξωλέμβιων» στη Χαλκιδική «τσέπωσε» πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ανέρχεται σε 533.000 ευρώ από 69 περιπτώσεις κλοπών.
  • Οι δράστες, επί σχεδόν 3 χρόνια, «ξήλωναν» σκάφη αφαιρώντας εξωλέμβιους κινητήρες και εξαρτήματα, κυρίως νυχτερινές ώρες, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού.
  • Τέσσερα άτομα παραπέμφθηκαν σε δίκη, με δύο εξ αυτών να καταδικάζονται σε κάθειρξη 6 ετών και τους άλλους σε ποινή φυλάκισης 2 και 3 ετών με αναστολή, για διακεκριμένες κλοπές.

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Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ «τσέπωσε» η «σπείρα των εξωλέμβιων» στη Χαλκιδική, η δράση της οποίας αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της σπείρας, επί σχεδόν 3 χρόνια «ξήλωναν» ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά σκάφη σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής, κλέβοντας εξωλέμβιες μηχανές, η συνολική αξία των οποίων προσδιορίστηκε σε 533.000 ευρώ.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 69 καταγγελλόμενες περιπτώσεις κλοπών, οι περισσότερες τετελεσμένες, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025, είτε από σημεία ελλιμενισμού των σκαφών είτε από χερσαίους χώρους φύλαξης.

Το modus operandi των διαρρηκτών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες, αφού εντόπιζαν τα θαλάσσια σκάφη μετέβαιναν ως επί το πλείστον νυχτερινές ώρες στα σημεία ελλιμενισμού ή φύλαξής τους, όπου με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, αφαιρούσαν εξωλέμβιους κινητήρες, εξαρτήματα κ.ά. Σε έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις μηχανές σκαφών, δύο συστήματα μετάδοσης κίνησης σκάφους και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία.

σπείρα «εξωλέμβιων»

Η απόφαση της Δικαιοσύνης

Παραπέμφθηκαν σε δίκη τέσσερα άτομα, με καταγωγή από τη Γεωργία, χώρα όπου φαίνεται να διοχετεύονταν προς πώληση οι κλεμμένοι κινητήρες των σκαφών.

Ειδικότερα, το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε δύο εξ αυτών σε ποινή κάθειρξης 6 ετών, τον καθένα, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκε, αντιστοίχως, ποινή φυλάκισης 2 και 3 ετών, με 3ετή αναστολή. Κρίθηκαν ένοχοι για διακεκριμένες κλοπές, από κοινού, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Για τους δύο κατηγορούμενους που τιμωρήθηκαν με ποινή κάθειρξης αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι ενόψει της δίκης σε δεύτερο βαθμό (είχαν εμπλοκή σε 69 και 65 περιπτώσεις κλοπής, αντίστοιχα). Στους δύο συγκατηγορούμενούς τους, αποδίδονταν εμπλοκή σε 4 και 18 περιστατικά κλοπών, ανάλογα με την περίπτωση.

Ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων, 39 ετών (παρέμενε προφυλακισμένος μετά την απολογία του στον ανακριτή Πολυγύρου), αποδέχθηκε μέρος του κατηγορητηρίου, ενώ οι υπόλοιποι αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις.

 

 

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