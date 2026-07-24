Καστοριά: Του είπαν πως χρωστά στην Εφορία και έπεισαν 83χρονο να ταξιδέψει μέχρι την Αθήνα για να παραδώσει 37.000 ευρώ

Μια πρωτόγνωρη υπόθεση εξαπάτησης συγκλονίζει την Καστοριά, όπου δύο απατεώνες, προσποιούμενοι τους λογιστές, απέσπασαν από ένα ηλικιωμένο ζευγάρι χρυσές λίρες, τιμαλφή και τις οικονομίες μιας ζωής. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκβιασμό και χειραγώγηση, οδηγώντας τον 83χρονο σύζυγο να ταξιδέψει στην Αθήνα για να παραδώσει 37.000 ευρώ, ενώ οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους.

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Κοινωνία

ηλικιωμένοι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία πρωτόγνωρη υπόθεση εξαπάτησης συγκλονίζει την Καστοριά, με θύματα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από το οποίο δύο απατεώνες απέσπασαν χρυσές λίρες, τιμαλφή και τις οικονομίες μιας ζωής.
  • Οι δράστες, προσποιούμενοι τους «λογιστές από την Αθήνα», επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι ότι είχαν μεγάλη οφειλή στην Εφορία και τους απέσπασαν χρυσές λίρες και τιμαλφή.
  • Την επόμενη ημέρα, οι απατεώνες επανήλθαν, πείθοντας τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει τις οικονομίες του, ύψους 37.000 ευρώ, και να ταξιδέψει στην Αθήνα για να τα παραδώσει, πριν προλάβει να επέμβει η Αστυνομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία πρωτόγνωρη υπόθεση απάτης, με θύματα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Δύο απατεώνες, προσποιούμενοι τους λογιστές, κατάφεραν μέσα σε μόλις δύο ημέρες, να τους αποσπάσουν χρυσές λίρες, τιμαλφή και τις οικονομίες μιας ζωής.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ηλικιωμένο ζευγάρι στο χωριό του δήμου Άργους Ορεστικού, ξεκίνησε την Τετάρτη 22 Ιουλίου, όταν οι επιτήδειοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί τους, παριστάνοντας τους «λογιστές από την Αθήνα».

Με πειστικό ύφος, ισχυρίστηκαν ότι το ζευγάρι είχε μια μεγάλη, εκκρεμή οφειλή στην Εφορία, η οποία έπρεπε να τακτοποιηθεί άμεσα, ώστε να αποφευχθούν αυστηρές κυρώσεις. Τρομοκρατημένοι οι ηλικιωμένοι, πείστηκαν να παραδώσουν σε άγνωστα άτομα, που λειτούργησαν ως «εισπράκτορες» της σπείρας στην οποία ήταν μέλη, περίπου 20 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών, ανυπολόγιστης οικονομικής αλλά και συναισθηματικής αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι δράστες, διαπιστώνοντας την ευάλωτη κατάσταση των θυμάτων τους, δεν σταμάτησαν εκεί. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή χθες, (23/07/2026), επανήλθαν τηλεφωνικά ισχυριζόμενοι ότι τα χρυσαφικά «δεν επαρκούσαν» για την εξόφληση του υποτιθέμενου χρέους.

Εφαρμόζοντας ακραίες μεθόδους χειραγώγησης, κατάφεραν και έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να μεταβεί στην τράπεζα και να σηκώσει όλες τις οικονομίες του, που ανέρχονται σε 37.000 ευρώ περίπου, ενώ τον ανάγκασαν να μπει στο αυτοκίνητα του χωρίς να ενημερώσει κανέναν και να ταξιδέψει μόνος του από την Καστοριά στην Αθήνα, προκειμένου να παραδώσει ο ίδιος τα χρήματα στους «λογιστές».

Για να εξασφαλίσουν ότι η σύζυγος δεν θα προειδοποιούσε τις Αρχές ή κάποιον συγγενή, όσο ο 83χρονος βρισκόταν καθ’ οδόν, μέλη του κυκλώματος την κρατούσαν συνεχώς στο τηλέφωνο, μπλοκάροντας κάθε δυνατότητα εξωτερικής επικοινωνίας της.

Η γυναίκα, βλέποντας τον σύζυγό της όμως να λείπει για πάρα πολλές ώρες από το σπίτι και το χωριό, πανικοβλήθηκε. Κατάφερε τελικά να διακόψει την τηλεφωνική σύνδεση και να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Οι αστυνομικές Αρχές της περιοχής κινητοποιήθηκαν αμέσως. Όταν ενημερώθηκαν για τα όσα είχαν προηγηθεί την προηγούμενη ημέρα με την παράδοση των χρυσών λιρών, σήμανε συναγερμός για την αναζήτηση του 83χρονου, ο οποίος πλέον θεωρούνταν επίσημα εξαφανισμένος.

Έπειτα από ώρες αγωνίας, ο ηλικιωμένος άνδρας επικοινώνησε ο ίδιος με τη σύζυγό του και την Αστυνομία. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά, καθώς είχε φτάσει στην Αθήνα, είχε συναντήσει τους δράστες και τους είχε παραδώσει τις 37.000 ευρώ.

Η Αστυνομία διενεργεί εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών της σπείρας, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και τηλεφωνικά δεδομένα.

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