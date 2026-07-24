Ανασφάλιστα οχήματα: Έρχεται νέο κύμα προστίμων – Με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης η εξέταση των ενστάσεων

Στη «μάχη» κατά των ανασφάλιστων οχημάτων και των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας επιστρατεύεται πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς πλέον θα αξιοποιείται για την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες. Την ευθύνη των σχετικών διασταυρωτικών ελέγχων έχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης λειτουργεί ως «ψηφιακός βοηθός» για τις ελεγκτικές αρχές, επιταχύνοντας σημαντικά την επεξεργασία των ενστάσεων και καθιστώντας πιο αποδοτική την εξέτασή τους, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων.

32.205 νέα πρόστιμα – Στα 12,5 εκατ. ευρώ ο «λογαριασμός»

Στον νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστίμων, αποστέλλονται 32.205 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων οι 30.248 αφορούν φυσικά πρόσωπα και οι 1.553 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστίμων ανέρχεται σε 12.545.250 ευρώ.

Οι διασταυρώσεις διενεργήθηκαν με ημερομηνία αναφοράς τη 10η Μαρτίου 2026. Το νέο αυτό κύμα ειδοποιητηρίων έρχεται να προστεθεί στις 297.561 πράξεις επιβολής προστίμων και οφειλών που έχουν ήδη κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα, οι οποίες αφορούσαν ανασφάλιστα οχήματα και ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας για το 2025.

Πώς θα ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων

Η ενημέρωση των πολιτών και των νομικών προσώπων πραγματοποιείται όπως ήδη ισχύει, μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) λαμβάνουν SMS και email από τη ΓΓΠΣΨΔ, ενώ οι υπόλοιποι ενημερώνονται με email από την ΑΑΔΕ. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους παραπάνω τρόπους, η κοινοποίηση αποστέλλεται ως συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου.

Οι πράξεις επιβολής προστίμων, καθώς και η αναλυτική εικόνα ανά όχημα, είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και φορολογία» > «Οχήματα».

Η προθεσμία των 10 ημερών για υποβολή ένστασης

Όπως και κατά τον προηγούμενο κύκλο, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τον λόγο που επικαλούνται. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, ΧΩΡΙΣ να προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται με τα πλέον εξελιγμένα ψηφιακά μέσα από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, αλλά και αυτοματοποιημένα, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων.Το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση και καταρτίζει τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με την αποδοχή της ένστασης. Η εισήγηση περιλαμβάνει πρόταση αξιολόγησης, δείκτη εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας το έργο των ελεγκτών. Η εισήγηση δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση την κρίση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της τελικής απόφασης.

Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕπ λαμβάνουν σχετική ενημέρωση και μέσω SMS ή email. Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση του αρμόδιου φορέα.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και η διαδικασία κοινοποίησης των πράξεων επιβολής προστίμων υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.