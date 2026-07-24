Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε τη συναυλία του στη Νέα Υόρκη – «Ζητώ συγγνώμη, πονάω»

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Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές του ο διάσημος τραγουδιστής Τζον Μπον Τζόβι, όταν αναγκάστηκε να διακόψει απότομα τη συναυλία του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Πέμπτης.

Ο 64χρονος θρύλος της ροκ, εμφανώς καταβεβλημένος κατά τη διάρκεια του σοου του, σταμάτησε αμέσως τη συναυλία μετά την ερμηνεία της μεγάλης επιτυχίας του 1986 «Livin’ on a Prayer».

Το ξαφνικό «αντίο» από τη σκηνή

Η εμφάνιση αυτή αποτελούσε την όγδοη από τις συνολικά εννέα προγραμματισμένες βραδιές της σειράς συναυλιών του συγκροτήματος στο Madison Square Garden, στο πλαίσιο της περιοδείας «Forever Tour».

Tonight’s day 8 @BonJovi show ended abruptly due to Jon having sinus infection, a rescheduled show at Madison Square Garden will be figured out #BonJovi

Credit: celebsecrets on IG pic.twitter.com/pnjZGYwTQH — Bon Jovi Updates (@JoviUpdates) July 24, 2026



Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Page Six ότι ο τραγουδιστής απευθύνθηκε απευθείας στο κοινό, λέγοντας: «Ζητώ συγγνώμη, πονάω και δεν παίρνετε τον καλύτερο εαυτό μου».

Στη συνέχεια, προσπάθησε να καθησυχάσει τους παρευρισκόμενους σχετικά με τα εισιτήριά τους.

«Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας, θα βρω μια λύση, εντάξει;» συνέχισε. «Απλώς κρατήστε τα, θα βρούμε τρόπο να επαναπρογραμματίσουμε τη συναυλία».

Πριν αποχωρήσει οριστικά από τη σκηνή, ο Μπον Τζόβι πρόσθεσε: «Αλλά θα πρέπει να σταματήσω για απόψε».

🚨Bon Jovi Forever Tour Update July 23, 2026 Jon telling fans to hold onto their tickets for a rescheduled MSG show WE BELIEVE IN YOU JON Thank you for still taking the stage tonight and giving your all Video Credit: Michele Bloom#BonJovi pic.twitter.com/iic7EvhOu6 — Jerry Braden (@Jerrybraden92) July 24, 2026

Η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του

Λίγο μετά το περιστατικό, εκπρόσωποι του τραγουδιστή του «It’s My Life» εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση στο Page Six, εξηγώντας τους λόγους της διακοπής της συναυλίας.

«Η συναυλία του Μπον Τζόβι στο Madison Square Garden ολοκληρώθηκε απόψε ύστερα από 90 λεπτά», ανέφερε η ομάδα του.

«Ο Τζον Μπον Τζόβι μίλησε από τη σκηνή και είπε στους θαυμαστές του ότι παλεύει με μια λοίμωξη των παραρρινίων κόλπων (ιγμορίτιδα), η οποία οδήγησε στο πρόωρο τέλος του σόου. Στο πλαίσιο των εμφανίσεων του συγκροτήματος στο Madison Square Garden, ο Τζον έχει τονίσει πολλές φορές ότι αποτελεί τεράστια χαρά για το συγκρότημα το να επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις».

Η ανακοίνωση κατέληγε επισημαίνοντας ότι: «Νεότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σύντομα».

Η υποστήριξη των fans και το ιστορικό της υγείας του

Οι θαυμαστές του στα social media έσπευσαν αμέσως να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

«Θα του ράγισε την καρδιά το ότι έπρεπε να το τελειώσει νωρίς», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Σπαρακτικό τέλος στο σόου (βλέποντας τι σήμαινε για εκείνον), αλλά έχοντας ταξιδέψει αεροπορικώς από το Ηνωμένο Βασίλειο γι’ αυτό, εξακολουθώ να είμαι κατενθουσιασμένος!».

Went to NYC to see Bon Jovi and they cut their show short due to Jon having sinus issues, disappointing especially considering I didn’t get to hear my favorite song (it was literally the next song on the setlist!) , but still such a great show! Best band ever! pic.twitter.com/TNNOCOy0gJ — Beyond The Miles Travel (@BeyondTheMiles1) July 24, 2026



Η περιοδεία «Forever Tour» αποτελεί την πρώτη περιοδεία του συγκροτήματος μετά τη χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής το 2022.

Στην ανακοίνωση της περιοδείας, ο ίδιος είχε δηλώσει: «Υπάρχει μεγάλη χαρά σε αυτή την ανακοίνωση — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους εκπληκτικούς θαυμαστές μας και χαρά που το συγκρότημα μπορεί να είναι μαζί».

«Είμαι αρκετά τυχερός ώστε να μπορώ να κρατώ ένα φως προς το κοινό κάθε νύχτα και να στέκομαι στην αντανάκλαση του για μια τρομερή συλλογική εμπειρία — καταφέρνω να στέκομαι στο “εμείς” των συναυλιών μας», είχε προσθέσει.

Το 2024, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sunday Times, είχε αναφέρει ότι μπορεί να μην τραγουδούσε ποτέ ξανά ζωντανά μετά την επέμβαση, εάν δεν μπορούσε να αποδώσει στο επίπεδο που είχε συνηθίσει.

«Αν το τραγούδι δεν είναι εξαιρετικό, αν δεν μπορώ να είμαι ο άνθρωπος που ήμουν κάποτε… τότε τελείωσα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, μόλις τον περασμένο μήνα, δήλωσε στο περιοδικό People ότι είχε «αναρρώσει πλήρως».