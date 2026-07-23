Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Δέχτηκε λεκτική επίθεση από γυναίκα για μια θέση πάρκινγκ – Η αποκάλυψη στο Instagram

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δέχτηκε λεκτική επίθεση για μια θέση πάρκινγκ, με μια γυναίκα να την χαρακτηρίζει με υβριστικούς όρους. Το περιστατικό αποκάλυψε η ίδια μέσω ανάρτησης στο Instagram, περιγράφοντας την αντιπαράθεση στο δημόσιο δημοτικό πάρκινγκ.

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε μέσω Instagram, ότι δέχτηκε λεκτική επίθεση από γυναίκα για μια θέση πάρκινγκ.
  • Η γυναίκα ζήτησε από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να μετακινήσει το αυτοκίνητό της από ένα δημόσιο δημοτικό πάρκινγκ, και όταν εκείνη δεν το έκανε την έβρισε.
  • Η δημοσιογράφος ανέφερε πως πάρκαρε ακριβώς στην ίδια θέση την επόμενη ημέρα, στέλνοντάς μάλιστα φιλάκια στην γυναίκα.

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Λεκτική επίθεση δέχτηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, για μια θέση πάρκινγκ. Το δυσάρεστο περιστατικό που βίωσε, αποκάλυψε η δημοσιογράφος μέσα από ανάρτησή της στο Instagram προφίλ της, το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου.

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Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αναδημοσίευσε με την μορφή του Instagram story ένα βίντεο, στο οποίο βλέπουμε ένα άτομο να κάνει μία άσεμνη χειρονομία, ενώ βρίσκεται στη θάλασσα.

Στο μήνυμα με το οποίο συνόδεψε το βίντεο, η δημοσιογράφος έγραψε: «Αφιερωμένο στην εκνευριστική κακιόλα «κυρία» που χθες μου ζήτησε να πάρω το αμάξι μου από εκεί που το πάρκαρα, γιατί δεν επιτρέπεται! Να σημειωθεί πως το parking είναι δημόσιο δημοτικό parking!

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Μαντέψτε ποια δεν κούνησε το αμάξι! Κι αυτός ήταν ο λόγος να χαρακτηριστώ μαλ@@@@@ενο, τσόκαρο και βλήμα! Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά! Πάρκαρα ακριβώς στην ίδια θέση με χθες! Αλλά σήμερα της έστειλα φιλάκια! Θεωρείτε πως τα βρήκαμε; Γίναμε φίλες!». 

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

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