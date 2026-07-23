Κατερίνα Βρανά: Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο – «Πέρασα ΚΤΕΟ»

Μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, έκανε η Κατερίνα Βρανά την Πέμπτη 23 Ιουλίου. Η επιτυχημένη κωμικός μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε, αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να επισκεφτεί το νοσοκομείο. Η καλλιτέχνις αντιμετώπισε με χιούμορ την κατάσταση, διαβεβαιώνοντας τους θαυμαστές της ότι δεν έγινε κάτι σοβαρό.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε, απευθυνόμενη στους ακολούθους της, ανέφερε ότι: «Γεια σας. Λοιπόν, πού και πού συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο, να τσεκάρω ότι όλα είναι καλά. Σε μία τέτοια φάση με πετυχαίνετε.

Μου έχουν βάλει εδώ πεταλούδα και περιμένω τον ορό. Θα σας έλεγα να έρθετε όλοι από εδώ, αλλά δεν με αφήνουν. Δεν μπορώ να φάω αυτό που θέλω. Το σημαντικό είναι ότι δεν πάω πουθενά χωρίς σκουλαρίκια».

Παράλληλα, στη λεζάντα της έγραψε: «Πέρασα ΚΤΕΟ (δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε)».