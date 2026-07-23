Κατερίνα Βρανά: Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο – «Πέρασα ΚΤΕΟ»

Η Κατερίνα Βρανά δημοσίευσε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram την Πέμπτη 23 Ιουλίου, αποκαλύπτοντας ότι επισκέφτηκε το νοσοκομείο. Η κωμικός αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, διαβεβαιώνοντας τους θαυμαστές της ότι δεν συνέβη κάτι σοβαρό, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά «Πέρασα ΚΤΕΟ».

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Lifestyle

Κατερίνα Βρανά
Φωτογραφία: Instagram/katerinavrana
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Βρανά αποκάλυψε μέσω νέας ανάρτησης στο Instagram ότι χρειάστηκε να επισκεφτεί το νοσοκομείο.
  • Η επιτυχημένη κωμικός αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, διαβεβαιώνοντας τους θαυμαστές της ότι δεν έγινε κάτι σοβαρό.
  • Στη λεζάντα της έγραψε: «Πέρασα ΚΤΕΟ (δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε)», ενώ στο βίντεο ανέφερε ότι «πρέπει να μπω νοσοκομείο, να τσεκάρω ότι όλα είναι καλά».

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Μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, έκανε η Κατερίνα Βρανά την Πέμπτη 23 Ιουλίου. Η επιτυχημένη κωμικός μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε, αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να επισκεφτεί το νοσοκομείο. Η καλλιτέχνις αντιμετώπισε με χιούμορ την κατάσταση, διαβεβαιώνοντας τους θαυμαστές της ότι δεν έγινε κάτι σοβαρό.

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Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε, απευθυνόμενη στους ακολούθους της, ανέφερε ότι: «Γεια σας. Λοιπόν, πού και πού συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο, να τσεκάρω ότι όλα είναι καλά. Σε μία τέτοια φάση με πετυχαίνετε.

Μου έχουν βάλει εδώ πεταλούδα και περιμένω τον ορό. Θα σας έλεγα να έρθετε όλοι από εδώ, αλλά δεν με αφήνουν. Δεν μπορώ να φάω αυτό που θέλω. Το σημαντικό είναι ότι δεν πάω πουθενά χωρίς σκουλαρίκια». 

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Παράλληλα, στη λεζάντα της έγραψε: «Πέρασα ΚΤΕΟ (δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε)». 

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