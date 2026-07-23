Στέλλα Κονιτοπούλου: «Έτυχε να ακούσω ένα παλιό δικό μου τραγούδι και δυσκολεύτηκα να το αναγνωρίσω – Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο αρχικό έργο»

Για τη νέα της συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, αλλά και για την ανάγκη να διατηρείται η ταυτότητα των αγαπημένων τραγουδιών, μίλησε η Στέλλα Κονιτοπούλου σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν.

Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο νέο ντουέτο της με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, εξηγώντας πως η ιδέα της συνεργασίας τους είχε ξεκινήσει να συζητιέται σχεδόν δύο χρόνια πριν. Όπως ανέφερε, στόχος ήταν να δοθεί νέα πνοή σε ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί από το κοινό, με τρόπο που να μπορεί να προσεγγίσει και τη νεότερη γενιά.

Η ίδια τόνισε πως θεωρεί σημαντικό οι νέοι να γνωρίζουν τις μεγάλες επιτυχίες μέσα από τους ανθρώπους που τις έχουν πρωτοτραγουδήσει, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι επανεκτελέσεις χρειάζονται προσοχή ώστε να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας ενός έργου.

«Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πολλές επανεκτελέσεις, όμως αρκετές φορές τα τραγούδια αλλάζουν τόσο πολύ που χάνουν την ταυτότητά τους. Έτυχε να ακούσω ένα παλιό δικό μου τραγούδι και πραγματικά δυσκολεύτηκα να το αναγνωρίσω. Είχε αλλάξει η μελωδία, ο χαρακτήρας του και δεν είχε καμία σχέση με το πρωτότυπο. Αυτό με στενοχωρεί, γιατί θεωρώ πως πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο αρχικό έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Στέλλα Κονιτοπούλου υπογράμμισε πως, παρά την ανάγκη για σύγχρονες προσεγγίσεις, ο σεβασμός στο αρχικό έργο παραμένει απαραίτητος. Στη νέα της συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, όπως εξήγησε, επιλέχθηκε μια σύγχρονη ενορχήστρωση με στοιχεία του σημερινού ήχου, χωρίς όμως να χαθεί το παραδοσιακό χρώμα του τραγουδιού.

«[…] Ο Λεωνίδας Τσίτσος έκανε μια σύγχρονη ενορχήστρωση με έντονο beat, ώστε το κομμάτι να μπορεί να ακουστεί στα clubs και στις μουσικές πλατφόρμες που ακούει σήμερα η νεολαία. Παράλληλα, όμως, κρατήσαμε το νησιώτικο χρώμα με ζωντανά όργανα και ανθρώπους της οικογένειάς μου που συμμετείχαν στην ηχογράφηση. Έτσι, συνδυάσαμε το παραδοσιακό στοιχείο με τον σύγχρονο ήχο», δήλωσε η τραγουδίστρια.