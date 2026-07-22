Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη: Στο φως εντυπωσιακό ελληνιστικό τελετουργικό συγκρότημα – Το αγγείο με τη μορφή της Δήμητρας

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Τα μυστικά των αρχαίων λατρειών συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στις θρησκευτικές παραδόσεις του παρελθόντος.

Μια πρόσφατη, εξαιρετικά σπάνια αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο προσκήνιο τις άγνωστες τελετουργίες μιας περασμένης εποχής.

Αρχαιολόγοι στο Γκράντιστε (Gradište) στα Σκόπια έφεραν στο φως νέα στοιχεία για ένα σπάνιο ελληνιστικό τελετουργικό συγκρότημα, όπου ενδέχεται να πραγματοποιούνταν προσφορές, σπονδές και τελετουργικά γεύματα πριν από περισσότερα από 2.300 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μοιράστηκε με το Arkeonews ο διευθυντής του έργου, Ντέγιαν Γκιόργκιεφσκι (Dejan Gjorgjievski), τα κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα περιλαμβάνουν έναν πιθανό περίβολο ιερού, κτίρια που περιείχαν αναθηματικά και αποθηκευτικά αγγεία, εισαγόμενα επιτραπέζια σκεύη, οστά ζώων και εξαιρετικά σπάνια θραύσματα από ένα πλούσια διακοσμημένο τελετουργικό ανάκλιντρο.

Ένας ιερός περίβολος για προσφορές και σπονδές

Οι ανακαλύψεις έγιναν στην Κάτω Βεράντα (Lower Terrace) του αρχαίου οικισμού κοντά στο Μλάντο Ναγκοριτσάνε (Mlado Nagoričane).

Προηγούμενες ανασκαφές στην ίδια περιοχή είχαν ήδη αποκαλύψει λαξευμένες στον βράχο δομές του 4ου αιώνα π.Χ., λίθινες κατασκευές που μοιάζουν με τύμβους, μικρούς λάκκους, αναθηματικά αγγεία και μια λεκάνη τελετουργικού καθαρμού.

Μαζί, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η βεράντα λειτουργούσε ως ένας οργανωμένος ιερός περίβολος και όχι ως μια συνηθισμένη οικιστική συνοικία.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα είναι ένα μεγάλο αποθηκευτικό αγγείο που φέρει ανάγλυφη απεικόνιση μιας γυναικείας θεότητας, πιθανώς της Δήμητρας, η οποία εμφανίζεται να κρατά το κέρας της αμάλθειας και να κάνει μια σπονδή πάνω από έναν τρίποδα.

Σε κοντινή απόσταση, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μικρό δωμάτιο που περιείχε οστά αγριογούρουνου και κατσίκας, εισαγόμενα ελληνιστικά αγγεία πόσης και θραύσματα μιας διακοσμημένης κλίνης, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα τελετουργικά γεύματα αποτελούσαν ένα στοιχείο ενός ευρύτερου εορταστικού συγκροτήματος.

Ακριβώς ανατολικά μιας από τις λίθινες κατασκευές που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν τους τοίχους ενός κτιρίου που περιείχε πολυάριθμα θραύσματα από πίθους και άλλα μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία.

Μέσα στα ευρήματα υπήρχε ένας ασυνήθιστος πίθος με χείλος διακοσμημένο με αποτυπώματα από δαχτυλίδι. Η σφραγίδα απεικονίζει μια γυναικεία θεότητα που κρατά το κέρας της αμάλθειας στο ένα χέρι, ενώ με το άλλο χύνει μια σπονδή από κάνθαρο πάνω από έναν τρίποδα.

Eνδέχεται να αναπαριστά τη Δήμητρα

Η μορφή ενδέχεται να αναπαριστά τη Δήμητρα, την ελληνική θεότητα που είναι στενά συνδεδεμένη με τη γεωργία, τη γονιμότητα και τον κύκλο των εποχών. Αν και η ταυτοποίηση παραμένει προκαταρκτική, η εικονογραφία της αφθονίας και της τελετουργικής σπονδής ενισχύει την ερμηνεία της περιοχής ως τόπου λατρείας.

Πιο νότια, η ανασκαφική ομάδα αποκάλυψε τμήμα ενός τοίχου που ενδέχεται να λειτουργούσε ως περίβολος, διαχωρίζοντας την ιερή περιοχή από τον υπόλοιπο οικισμό.

Η πιθανότητα ύπαρξης τοίχου περίφραξης είναι ιδιαίτερα σημαντικής, καθώς υποδηλώνει ότι η τελετουργική δραστηριότητα στο Γκράντιστε ήταν συγκεντρωμένη μέσα σε έναν επίσημα καθορισμένο χώρο, ή τέμενος.

Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη εντοπίσει κάποιον ναό, αλλά η διάταξη των κατασκευών και των τελετουργικών αντικειμένων δείχνει ότι η Κάτω Βεράντα είχε μια εξειδικευμένη λατρευτική λειτουργία.

Τελετουργικά συμπόσια στην καρδιά των λατρευτικών εκδηλώσεων

Δίπλα στον πιθανό τοίχο του περιβόλου, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μικρό δωμάτιο που περιείχε μεγάλες ποσότητες οστών ζώων, συμπεριλαμβανομένων καταλοίπων από αγριογούρουνα, κατσίκες και άλλα είδη. Τα οστά βρέθηκαν μαζί με μια εκτενή συλλογή ελληνιστικών επιτραπέζιων σκευών.

Μεγάλο μέρος της κεραμικής φαίνεται να έχει εισαχθεί και περιλαμβάνει κάνθαρους ρυθμού «Δυτικής Κλιτύος», ένα δοχείο σπονδών του ίδιου ρυθμού και μικρά μελανόμορφα εχινόσχημα κύπελλα διακοσμημένα με ανάγλυφα ανθέμια.

Επίσης, εντοπίστηκαν θραύσματα από αμφορείς, υδρίες και επιπλέον αγγεία πόσης, μαζί με λυχνάρια και κομμάτια από πήλινα ειδώλια.

Ο συνδυασμός των ζωικών καταλοίπων, των αγγείων κρασιού και των πολυτελών επιτραπέζιων σκευών υποδηλώνει ότι τα κοινά γεύματα ή τα τελετουργικά συμπόσια αποτελούσαν μέρος των ιεροτελεστιών που τελούνταν μέσα στο λατρευτικό συγκρότημα.

Αντί να αντιπροσωπεύει μια απομονωμένη αίθουσα συμποσίων, ο χώρος φαίνεται να αποτελούσε ένα μόνο συστατικό ενός ευρύτερου τελετουργικού τοπίου που περιλάμβανε προσφορές, καθαρμούς, σπονδές και κοινή κατανάλωση φαγητού και ποτού.

Οι ερευνητές έχουν συγκρίνει την πιθανή λειτουργία του με τους χώρους εστίασης στο Ιερό της Δήμητρας και της Περσεφόνης στην Κόρινθο, όπου ομάδες πιστών συγκεντρώνονταν για τελετουργικά γεύματα.

Σπάνιος διάκοσμος και τελετουργικό ανάκλιντρο

Μια από τις πιο εξαιρετικές ανακαλύψεις ήταν μια κτιστή βάση τραπεζιού και θραύσματα από ένα περίτεχνα διακοσμημένο ανάκλιντρο συμποσίου, γνωστό ως κλίνη. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν τμήμα από ένα χυτό πόδι ανακλίντρου και ένα επίθετο διακοσμητικό (applique) που απεικονίζει μια θεότητα να κρατά ένα ρηχό τελετουργικό αγγείο, τη λεγόμενη φιάλη.

Η μορφή φαίνεται να είναι ξαπλωμένη πάνω σε μια κλίνη και ενδέχεται αρχικά να ανήκε σε μια μεγαλύτερη σύνθεση που απεικόνιζε μια πομπή ή μια συγκέντρωση συμποσιαζόντων θεοτήτων. Λίγα κοντινά παράλληλα ευρήματα είναι γνωστά μέχρι σήμερα.

Παρόμοια διακοσμητικά στοιχεία από ανάκλιντρα έχουν εντοπιστεί σε πλούσιους ελληνιστικούς τάφους στην Πέλλα και στους βασιλικούς τάφους των Αιγών, δύο από τα σημαντικότερα κέντρα του αρχαίου μακεδονικού κόσμου.

Στο Γκράντιστε, ωστόσο, η πολυτελής διακόσμηση του ανακλίντρου ανακαλύφθηκε μέσα σε ένα συγκριτικά λιτό δωμάτιο. Η ανατολική του πλευρά οριοθετούνταν από δύο μεγάλες τριγωνικές πέτρες, πίσω από τις οποίες είχε χτιστεί ένας τοίχος, ενώ ο πιθανός ιερός περίβολος φαίνεται ότι αποτελούσε ένα ακόμη όριο.

Αυτή η αντίθεση υποδηλώνει ότι η σημασία του δωματίου δεν βασιζόταν στη μνημειακή αρχιτεκτονική, αλλά στις τελετές και στα αντικείμενα υψηλής κοινωνικής θέσης που συνδέονταν με αυτό.

Προγενέστερες ανασκαφές έφεραν στον φως έναν ακμάζοντα οικισμό Μακεδόνων

Οι ανακαλύψεις στην Κάτω Βεράντα προσθέτουν μια θρησκευτική διάσταση σε έναν οικισμό που ήταν ήδη γνωστός για την εξελιγμένη αρχιτεκτονική του και τα εισαγόμενα αγαθά. Κατά τη διάρκεια μιας παλαιότερης ανασκαφικής περιόδου, οι αρχαιολόγοι είχαν εξετάσει ένα σημαντικό κτίριο που ήταν οργανωμένο γύρω από μια περίστυλη αυλή.

Οι τοίχοι του ήταν διακοσμημένοι με βαμμένο κονίαμα, ενώ στο εσωτερικό του συγκροτήματος βρέθηκαν εισαγόμενοι αμφορείς και περίτεχνα διακοσμημένα κεραμικά αγγεία.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι κάτοικοι του Γκράντιστε συμμετείχαν στα ευρύτερα εμπορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δίκτυα του μακεδονικού βασιλείου κατά τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ.

Ο οικισμός δεν ήταν μια απομονωμένη κοινότητα στην κορυφή ενός λόφου, αλλά ένα ακμάζον κέντρο με πρόσβαση σε εισαγόμενα προϊόντα, αρχιτεκτονικά στυλ της άρχουσας τάξης (elite) και τελετουργικές παραδόσεις.

Το νεοανακαλυφθέν τελετουργικό συγκρότημα υποδηλώνει τώρα ότι το Γκράντιστε διέθετε επίσης μια αναπτυγμένη θρησκευτική ή συλλογική τελετουργική ζωή.

Ο συνδυασμός των αναθηματικών αγγείων, της εικονογραφίας των σπονδών, των εισαγόμενων σκευών συμποσίου, των ζωικών καταλοίπων και των πολυτελών εξαρτημάτων του ανακλίντρου παραπέμπει σε προσεκτικά οργανωμένες τελετές, στις οποίες συμμετείχαν μέλη της κοινότητας ή της ελίτ του οικισμού.

Σε αναζήτηση ενός ναού

Οι μελλοντικές έρευνες θα επικεντρωθούν στην πλήρη αποκάλυψη των κτιρίων που ανακαλύφθηκαν κατά την τελευταία ανασκαφική περίοδο και στον προσδιορισμό του αν κάποτε υπήρχε ναός σε αυτό το τμήμα της τοποθεσίας.

Σύμφωνα με τον Γκιόργκιεφσκι, ο καθορισμός της σχέσης ανάμεσα στον πιθανό τοίχο του περιβόλου, τον χώρο των γευμάτων και τις γύρω δομές θα είναι απαραίτητος για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε ο ιερός χώρος και του τρόπου με τον οποίο οργανώνονταν οι τελετές στο Γκράντιστε.

Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος του Εθνικού Μουσείου του Κουμάνοβο, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας και υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου και διευθυντή του έργου Ντέγιαν Γκιόργκιεφσκι.