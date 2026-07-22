Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να ακολουθούσε τη σύζυγό του – Είχε προηγηθεί μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

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Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, καθώς φέρεται να ακολουθούσε με τη μοτοσικλέτα του τη σύζυγό του, η οποία είχε υποβάλει νωρίτερα μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00, όταν η γυναίκα κινούνταν με το αυτοκίνητό της προς το σπίτι στο οποίο εργαζόταν. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αντιλήφθηκε ότι ο σύζυγός της ακολουθούσε το όχημά της και επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, ζητώντας βοήθεια.

Η καθοδήγηση των αστυνομικών

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί παρέμειναν σε συνεχή επικοινωνία με τη γυναίκα και την καθοδήγησαν να κινηθεί προς το 1ο Αστυνομικό Τμήμα Ανθούπολης. Ο άνδρας φέρεται να συνέχισε να την ακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή.

Όταν η γυναίκα έφτασε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, οι αστυνομικοί τη βοήθησαν να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το αυτοκίνητό της.

Η σύλληψη του άνδρα

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον σύζυγό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις προθέσεις του συλληφθέντος.

Η άμεση επικοινωνία της γυναίκας με την Αστυνομία και η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων επέτρεψαν την ασφαλή μεταφορά της στο Αστυνομικό Τμήμα και την απομάκρυνσή της από το σημείο.