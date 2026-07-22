Με προσφορές 2,230 δισ. έκλεισε το βιβλίο της ΑΜΚ του Ομίλου AKTOR – Υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές

Με συνολικές προσφορές ύψους €2,230 δισ. και υπερκάλυψη του στόχου για €650 εκατ., κατά 3,6 φορές, έκλεισε σήμερα το βιβλίο προσφορών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Ομίλου AKTOR.

Πρόκειται για ιστορική επίδοση που αντανακλά το μεγάλο ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη διοίκηση του κ. Αλεξάνδρου Εξάρχου, στο επενδυτικό πλάνο και τις προοπτικές του Ομίλου, αλλά και στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Αξιοσημείωτη η συμμετοχή στην ΑΜΚ κάποιων από τα μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια όπως, μεταξύ άλλων, η Blackrock, Fierra, Norges, Blackstone και το Omers (το μεγαλύτερο καναδέζικο pension fund). Αναφορικά με τα προσφερόμενα κεφάλαια περίπου 400 εκ ευρώ προέρχονται από Long-Only Funds και τα υπόλοιπα από Hedge Funds και από το Retail.

Παράλληλα υπήρξε ισχυρό ενδιαφέρον και από τον ελληνικό επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο, με ηχηρά ονόματα της οικονομίας, όπως οι κ.κ. Θοδωρής Κυριακού, Μάριος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας κ.α.