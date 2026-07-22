Ιαπωνία: Γυναίκα σκοτώθηκε όταν άνδρας έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας πάνω της και επέζησε

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Μια 23χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην πόλη Ναγκόγια της Ιαπωνίας όταν ένας άνδρας έπεσε από πολυκατοικία 12 ορόφων και κατέληξε πάνω της, ενώ ο ίδιος επέζησε από την πτώση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χούρα Ινάμπα περπατούσε μαζί με μία φίλη της σε πεζοδρόμιο περίπου στη 1 τα ξημερώματα, όταν ο 29χρονος Σινσέι Ταγκούτσι έπεσε από μεγάλο ύψος και τη χτύπησε.

Η φίλη της κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η 23χρονη υπέκυψε στα τραύματά της περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα, με τις αρχές να αναφέρουν ως αιτία θανάτου αιμορραγικό σοκ. Ο 29χρονος νοσηλεύεται αναίσθητος και σε κρίσιμη κατάσταση.

Άγνωστες οι συνθήκες της πτώσης

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο άνδρας έπεσε σκόπιμα ή αν επρόκειτο για ατύχημα. Επίσης, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει από ποιο ακριβώς σημείο του κτιρίου έπεσε.

Η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo News, το δυστύχημα σημειώθηκε σε πολυσύχναστη περιοχή με καταστήματα και χώρους διασκέδασης, ενώ η εφημερίδα Mainichi κάνει λόγο για συνοικία με πολλά γραφεία και πολυκατοικίες.

Παρόμοια τραγωδία το 2024

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογο περιστατικό στην Ιαπωνία. Το 2024, μια μαθήτρια λυκείου έχασε τη ζωή της όταν πήδηξε από εμπορικό κέντρο στη Γιοκοχάμα και έπεσε πάνω σε μια 32χρονη γυναίκα που περπατούσε με τις φίλες της.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου κατέληξαν λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη είχε πέσει από το κατάστρωμα του 12ου ορόφου του εμπορικού κέντρου NEWoMan Yokohama, το οποίο συνδέεται απευθείας με τον σιδηροδρομικό σταθμό JR Yokohama.