Bloomberg: Η Ρωσία αποσύρει την πρόταση επιστροφής εδαφών στην Ουκρανία και σκληραίνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις

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Η Ρωσία δεν εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να επιστρέψει τμήματα των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των συζητήσεων στο Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να διατηρήσει υπό ρωσικό έλεγχο τις κατεχόμενες περιοχές των ουκρανικών περιφερειών Σούμι και Χάρκοβο, κοντά στα σύνορα, ώστε να λειτουργούν ως ζώνες ασφαλείας (buffer zones).

Τι είχε συζητηθεί μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Τον Ιούνιο, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να προχωρήσει σε συμβιβασμούς για τον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σχετικές κατευθύνσεις είχαν συζητηθεί κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άνκορατζ της Αλάσκας το περασμένο καλοκαίρι.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι στη συγκεκριμένη σύνοδο δεν επιτεύχθηκε καμία επίσημη συμφωνία ή κατάπαυση του πυρός.

Παρ’ όλα αυτά, αξιωματούχοι του Κρεμλίνου έχουν επανειλημμένα αναφερθεί σε ένα άτυπο πακέτο «συμφωνιών της Άνκορατζ», το οποίο φέρεται να προέβλεπε την παραχώρηση από την Ουκρανία εδαφών στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, με αντάλλαγμα την επιστροφή από τη Ρωσία των κατεχόμενων περιοχών στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο.

Η Μόσχα σκληραίνει τη στάση της

Σύμφωνα όμως με τις ίδιες πηγές του Bloomberg, ο Πούτιν δεν είναι πλέον διατεθειμένος να προχωρήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις, καθώς η Μόσχα θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον έχει υιοθετήσει πιο συγκρουσιακή στάση απέναντί της, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, σημαίνει ότι οι άτυπες συνεννοήσεις της Άνκορατζ έχουν πλέον καταρρεύσει.

Η σκλήρυνση της ρωσικής θέσης έρχεται μετά την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, οι οποίες έχουν προκαλέσει ζημιές σε διυλιστήρια και έχουν συμβάλει σε ελλείψεις καυσίμων.

Δύο πηγές που διατηρούν στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο ανέφεραν ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προτού ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιτύχει τον στόχο της πλήρους κατάληψης της περιφέρειας του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.