Εφιαλτικό 24ωρο στην Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα με 216 drones – 11 νεκροί και 54 τραυματίες

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 54 τραυματίστηκαν από τις νέες ρωσικές επιθέσεις που έπληξαν πολλές περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, ενώ η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη των τελευταίων ημερών.

Στόχος των επιθέσεων βρέθηκαν η Οδησσός, η Ζαπορίζια, το Χάρκοβο, το Ντονέτσκ, η Χερσώνα και η Σούμι, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για πλήγματα σε κατοικίες, υποδομές και δεκάδες τραυματίες αμάχους.

One civilian was killed and two others were wounded by a russian terrorist attack on Odesa 😡! Another russian war crime in Ukraine 😡! @IntlCrimCourt pic.twitter.com/QHTzWyYZle — Clown (@DanaSLJL) July 22, 2026

Drone χτύπησαν κατοικίες στην Οδησσό

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Οδησσού Όλεχ Κίπερ, ρωσικό drone έπληξε διώροφη πολυκατοικία, τραυματίζοντας μία 82χρονη γυναίκα και έναν 54χρονο άνδρα.

Νωρίτερα, άλλη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον θάνατο μίας γυναίκας όταν χτυπήθηκε διώροφη κατοικία σε άλλο οικισμό της περιφέρειας.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ακόμη ότι από τις επιθέσεις υπέστησαν ζημιές αποθήκη καπνού και κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος υπέστη αποσυμπίεση, προκαλώντας πυρκαγιά. Στα σημεία των επιθέσεων επιχειρούν διασώστες και πυροσβέστες, ενώ οι αρχές καταγράφουν, όπως αναφέρουν, «άλλο ένα ρωσικό έγκλημα πολέμου κατά αμάχων».

Βαλλιστικός πύραυλος και 216 drones μέσα σε μία νύχτα

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M, τρεις κατευθυνόμενους πυραύλους Kh-59/69 και συνολικά 216 drones, μεταξύ των οποίων Shahed, Gerbera, Italmas και drones-δόλωμα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, καταρρίφθηκαν και οι τρεις πύραυλοι Kh-59/69, ενώ εξουδετερώθηκαν 204 εχθρικά drones.

Ωστόσο, καταγράφηκαν επιβεβαιωμένα πλήγματα από τον βαλλιστικό πύραυλο και από 12 drones σε 12 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια καταρριφθέντων UAV έπεσαν σε ακόμη επτά περιοχές.

Σχεδόν 1.000 επιθέσεις στη Ζαπορίζια μέσα σε μία ημέρα

Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η κατάσταση στη Ζαπορίζια.

Ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 24 τραυματίστηκαν, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 979 επιθέσεις σε 54 οικισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ουκρανικών αρχών χρησιμοποιήθηκαν:

21 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (KAB),

717 drones διαφόρων τύπων, κυρίως FPV,

δύο επιθέσεις με πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων,

239 πλήγματα πυροβολικού.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές κατέγραψαν 197 αναφορές ζημιών σε κατοικίες, υποδομές, αυτοκίνητα και αγροτικά κτίρια.

Τρεις νεκροί και παιδιά μεταξύ των τραυματιών στο Χάρκοβο

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου οι επιθέσεις έπληξαν 15 οικισμούς.

Ο κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έντεκα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 10 και 12 ετών.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, πολιτιστικά κέντρα, αποθήκες, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά δίκτυα, οχήματα και δημοτικές εγκαταστάσεις.

Νέα θύματα σε Ντονέτσκ και Χερσώνα

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν σημείωσε ότι ο απολογισμός δεν περιλαμβάνει τις απώλειες στις κατεχόμενες περιοχές της Μαριούπολης και της Βολνοβάχα.

Στη Χερσώνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έντεκα τραυματίστηκαν.

Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές σε δύο πολυκατοικίες, 33 ιδιωτικές κατοικίες, πρατήριο καυσίμων και ιδιωτικά οχήματα, ενώ τέσσερις κάτοικοι απομακρύνθηκαν από απελευθερωμένες κοινότητες για λόγους ασφαλείας.

Τραυματισμός 18χρονου στη Σούμι

Στην περιφέρεια της Σούμι, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας 18χρονος τραυματίστηκε από τις ρωσικές επιθέσεις, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης και καταγραφής των ζημιών συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της χώρας.