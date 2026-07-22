Χάος σε πτήση: Συμπλοκή στον αέρα ανάγκασε το αεροσκάφος να επιστρέψει στην Τενερίφη

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση από την Τενερίφη προς το Λίβερπουλ, όταν συμπλοκή μεταξύ περίπου δέκα επιβατών ανάγκασε τον πιλότο να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το Sky News.

Η πτήση EZY3352 της easyJet είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Tenerife South το βράδυ της Τρίτης, όμως, περίπου 30 λεπτά αργότερα ο κυβερνήτης αποφάσισε να γυρίσει πίσω, καθώς η κατάσταση στην καμπίνα είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Η αστυνομία περίμενε το αεροσκάφος στον διάδρομο

Σύμφωνα με τον ισπανικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, το πλήρωμα ζήτησε την παρουσία της αστυνομίας, ενώ οι ελεγκτές επιτάχυναν τη διαδικασία επιστροφής του αεροσκάφους και συντόνισαν την άφιξή του με τις αρχές του αεροδρομίου.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και απομάκρυναν τους επιβάτες που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Η easyJet ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πτήση επέστρεψε λόγω «ομάδας επιβατών που επέδειξε ανάρμοστη και διαταρακτική συμπεριφορά».

«Λαμβάνουμε αυτά τα περιστατικά πολύ σοβαρά και δεν ανεχόμαστε επιθετική ή διαταρακτική συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό μας», τόνισε η εταιρεία.

Δεν έγιναν συλλήψεις

Αφού απομακρύνθηκαν οι εμπλεκόμενοι, το αεροσκάφος, που μετέφερε συνολικά 186 επιβάτες, αναχώρησε εκ νέου για το Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι όσοι συμμετείχαν στο επεισόδιο ήταν Βρετανοί, ενώ η ισπανική Πολιτοφυλακή δεν προχώρησε σε συλλήψεις.

Η πτήση προσγειώθηκε τελικά στο Λίβερπουλ στις 02:19 τα ξημερώματα, με καθυστέρηση 1 ώρας και 54 λεπτών.

Αυξάνονται τα περιστατικά βίας στις πτήσεις

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου τα περιστατικά απείθαρχης συμπεριφοράς στις πτήσεις παρουσιάζουν σημαντική αύξηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί το 2023, οι αναφορές για επεισόδια μέσα στα αεροσκάφη έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία COVID-19.

Μεταξύ των περιστατικών που καταγράφονται περιλαμβάνονται καβγάδες, σωματικές επιθέσεις, σεξουαλικές επιθέσεις, απειλές υπό την επήρεια αλκοόλ, λεκτική κακοποίηση, αλλά και επιβάτες που αφαιρούν τα ρούχα τους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει πλέον τη δημιουργία βάσης δεδομένων με επιβάτες που προκαλούν σοβαρά επεισόδια, ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να μπορούν να τους αρνούνται την επιβίβαση σε μελλοντικές πτήσεις.