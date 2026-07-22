Καύσωνας: Έντονη ζέστη στα ηπειρωτικά, τοπικά πολύ ισχυρές ριπές ανέμου – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες, τι είναι το φαινόμενο Foehn

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Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά χωρίς ακραίες τιμές, επικρατούν σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, με αποτέλεσμα να επικρατεί αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ο υδράργυρος άγγιξε σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Λάρισα, ενώ οι άνεμοι είναι ενισχυμένοι κυρίως στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κατέγραψαν οι σταθμοί της ΕΜΥ.

Αναλυτική ανάρτηση για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς, με βάση τα στοιχεία από τους σταθμούς της ΕΜΥ έως τις 3 σήμερα το μεσημέρι, αναφέροντας αρχικά ότι η εικόνα των συνοπτικών σταθμών δείχνει ότι η ζέστη έχει ήδη εδραιωθεί σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, χωρίς όμως μέχρι την ώρα αναφοράς να εμφανίζονται γενικευμένες ακραίες τιμές.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφεται στη Λάρισα με 39,8°C, ενώ ακολουθούν οι Σέρρες με 38,8°C, η Κοζάνη με 38,0°C, η Λαμία και η Τρίπολη με 37,9°C.

«Αρκετοί ακόμη σταθμοί βρίσκονται μεταξύ 37 και 38 βαθμών, γεγονός που δείχνει ότι η θερμή αέρια μάζα επηρεάζει ευρύ τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η Λάρισα ξεχωρίζει για ακόμη μία φορά, καθώς οι συνθήκες του θεσσαλικού κάμπου ευνοούν την ταχεία άνοδο της θερμοκρασίας.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς στα βορειοδυτικά και στα ορεινότερα ηπειρωτικά τμήματα η νύχτα παρέμεινε σχετικά δροσερή. Η Φλώρινα υποχώρησε στους 15,4°C, η Τρίπολη στους 16,5°C και τα Ιωάννινα στους 16,7°C. Η έντονη ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση σε αυτές τις περιοχές είναι χαρακτηριστική της ξηρής ατμόσφαιρας και της ισχυρής νυχτερινής ακτινοβολίας».

Τα στοιχεία για τους ανέμους

Σε ό,τι αφορά στους μέσους ανέμους, σημειώνει, ότι «η Κάρπαθος εμφανίζει την ισχυρότερη ένταση με περίπου 42 km/h, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο οι μέσες ταχύτητες είναι γενικά χαμηλότερες. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το μελτέμι ή οι τοπικοί βόρειοι άνεμοι παραμένουν ενισχυμένοι κυρίως στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Ιδιαίτερα υψηλές είναι, όμως, ορισμένες ριπές. Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν 79,7 km/h και στη Θεσσαλονίκη 77,8 km/h, τιμές που συνδέονται με τοπικά ισχυρά καθοδικά ρεύματα -παροδικά μπουρίνια και όχι με σταθερό γενικευμένο πεδίο ανέμων. Αξιόλογες ριπές καταγράφηκαν επίσης σε Κάρπαθο, Ιωάννινα, Μύκονο και Κω.

Μέχρι την ώρα αναφοράς, η ημέρα χαρακτηρίζεται από έντονη ζέστη στα ηπειρωτικά, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, αλλά και από τοπικά πολύ ισχυρές ριπές ανέμου, κυρίως σε περιοχές που επηρεάστηκαν από καταιγιδοφόρες αναπτύξεις ή έντονα τοπικά ρεύματα. Η τελική εικόνα των μέγιστων θερμοκρασιών θα διαμορφωθεί αργότερα το απόγευμα, καθώς αρκετοί σταθμοί είχαν ακόμη περιθώριο περαιτέρω ανόδου».

Οι ευεργετικές θαλάσσιες αύρες

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρεται στους ανέμους που επικρατούν στη χώρα.

Όπως υπογραμμίζει ο γνωστός μετεωρολόγος, «παρά το γεγονός ότι οι μέγιστες εντάσεις του ανέμου, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, έφταναν στα ανοιχτά τα 6 μποφόρ, οι δυτικοί άνεμοι δεν είχαν προλάβει έως το μεσημέρι να ενισχυθούν ουσιαστικά πάνω από τον κύριο κορμό της ηπειρωτικής χώρας και να δράσουν ως ξηροί καταβατικοί άνεμοι.

Έτσι, σε αρκετές ανατολικές περιοχές επικράτησαν ευεργετικές θαλάσσιες αύρες, οι οποίες περιόρισαν την άνοδο της θερμοκρασίας και κράτησαν τον υδράργυρο χαμηλότερα από ορισμένα πιο ακραία προγνωστικά σενάρια.

Μόνο τοπικά, στην Ανατολική Στερεά και κυρίως στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, οι άνεμοι κατάφεραν να λειτουργήσουν θερμαντικά, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία κοντά στους 40 με 41 βαθμούς.

Βέβαια η ημέρα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ο “στρατηγός άνεμος” εξακολουθεί να έχει τον τελευταίο λόγο και ίσως, σε ορισμένες περιοχές, να δικαιώσει όσους ανέμεναν υψηλότερες τιμές. Άλλωστε, στη μετεωρολογία το τελικό ταμείο γίνεται πάντα στο τέλος της ημέρας, όταν οι προβλέψεις συναντούν τις πραγματικές μετρήσεις».

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού για τον καύσωνα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί για πολύ υψηλές θερμοκρασίες αλλά και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της χώρας.

Σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, ο υδράργυρος θα «χτυπήσει κόκκινο» στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 41 έως 42 βαθμούς και τοπικά τους 43°C, ενώ στην ανατολική Στερεά θα κυμανθεί στους 41-42°C. Στην Αττική προβλέπονται έως 39°C, με τα ανατολικά τμήματα να αγγίζουν τους 40-41°C. Αντίστοιχα, στην ανατολική Πελοπόννησο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 41-42°C.

Παράλληλα, από τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία και σταδιακά στη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ αναμένεται να εξασθενήσουν αργά το βράδυ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 21-07-2026/1800 C επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο πέραν της προσθήκης της δεύτερης παραγράφου.

1. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

2. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά:

1. Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

2. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

Τι είναι το φαινόμενο Foehn

Νωρίτερα σήμερα, το meteo, αναφέρθηκε σε σχετικό δημοσίευμα στο φαινόμενο Foehn.

Οι δυτικών διευθύνσεων άνεμοι που αναμένονται σήμερα στη χώρα μας θα αλληλεπιδράσουν με την ορεογραφία των περιοχών όπου θα πνέουν, οδηγώντας στην εκδήλωση του φαινομένου Foehn και τελικώς στη γέννηση των καταβατών ανέμων τύπου Foehn (Λίβας), τονίζει το Αστεροσκοπείο.

Το φαινόμενο Foehn προκαλείται όταν ο συνοπτικός άνεμος κατευθύνει τον αέρα κάθετα ή σχεδόν κάθετα στην ορεογραφία μιας περιοχής, εξαναγκάζοντας τον σε μηχανική ανύψωση στις προσήνεμες πλαγιές.

Κατά την αναβατική αυτή κίνηση, ο αέρας ψύχεται και αποβάλει υγρασία. Όταν πλέον φτάνει στην κορυφογραμμή, είναι ήδη αρκετά ξηρότερος από όταν ξεκίνησε την ανάβαση της προσήνεμης πλαγιάς.

Aπό την κορυφογραμμή, ο αέρας ξεκινά τώρα να «κατρακυλά» στην υπήνεμη πλαγιά. Καθώς κατέρχεται, θερμαίνεται και επιταχύνει. Όταν πλέον φτάνει στα χαμηλότερα υψόμετρα, έχει μετατραπεί σε έναν ισχυρό, θερμό και ξηρό καταβάτη άνεμο (λίβας), με θερμοκρασία πολύ υψηλότερη και υγρασία πολύ χαμηλότερη από το περιβάλλον.

Αυτό οδηγεί στη ραγδαία αποξήρανση των δασικών καυσίμων, τα οποία καθίστανται εξαιρετικά εύφλεκτα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε συνδυασμό και με τις πολύ υψηλές ταχύτητες του ανέμου, ο κίνδυνος πυρκαγιάς αυξάνεται κατακόρυφα, συχνά σε ακραία επίπεδα.

Η επικινδυνότητα του φαινομένου Foehn σχετίζεται και με το χρόνο στον οποίο λαμβάνει χώρα. Ειδικότερα, το πυρικό περιβάλλον στην υπήνεμη πλευρά ενός όρους μπορεί να μετατραπεί από ήπιο σε ακραίο μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας.