ΑΕΚ: Στη ΛΑΣΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς

Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΛΑΣΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Η συμφωνία προβλέπει ότι ο αυστριακός σύλλογος θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού.

Ο 27χρονος Κροάτης μέσος δεν βρισκόταν στα αγωνιστικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για τη νέα σεζόν. Η ΑΕΚ εξέταζε αρχικά το ενδεχόμενο πώλησής του, ωστόσο η ΛΑΣΚ επέμεινε στη λύση του δανεισμού, με την προσθήκη οψιόν αγοράς στη συμφωνία.

Η παρουσία του Λιούμπιτσιτς στην ΑΕΚ

Ο Λιούμπιτσιτς εντάχθηκε στην ΑΕΚ το 2024, όταν η ελληνική ομάδα κατέβαλε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ για την απόκτησή του. Το συμβόλαιό του με την Ένωση έχει ισχύ έως το 2029.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, ο Κροάτης ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε 68 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα, σημειώνοντας 10 γκολ και καταγράφοντας 8 ασίστ.

Η μετακίνησή του στη ΛΑΣΚ τού δίνει πλέον τη δυνατότητα να αναζητήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ενώ η ΑΕΚ διατηρεί τα δικαιώματά του μέχρι να ξεκαθαρίσει εάν ο αυστριακός σύλλογος θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς.