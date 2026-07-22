Χανιά: Νέο βίντεο μέσα από το φορτηγό πλοίο μετά τη σύγκρουση – Λύγισε η λαμαρίνα, ζημιά σε φορτηγό

Νέο βίντεο από τη σύγκρουση του φορτηγού πλοίου «Ιωσήφ Κ.» με το επιβατηγό «Έλυρος» στο λιμάνι της Σούδας δείχνει τις ζημιές στο φορτηγό πλοίο, με τη λαμαρίνα να έχει λυγίσει και να έχει προκαλέσει βλάβη σε φορτηγό που βρισκόταν εντός του. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία λόγω του φορτίου του «Ιωσήφ Κ.», το οποίο περιλάμβανε υγραέριο, πίσσα και τριφύλλι, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία και βρίσκεται σε εξέλιξη ΕΔΕ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο βίντεο μέσα από το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ.» μετά τη σύγκρουση με το επιβατηγό «Έλυρος», καταγράφει τις ζημιές που υπέστη το πλοίο και ένα φορτηγό εντός του cargo.
  • Τεράστιο προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το «Ιωσήφ Κ.» μετέφερε φορτηγά με υγραέριο, πίσσα και τριφύλλι, καθώς από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.
  • Για το περιστατικό της σύγκρουσης έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ΕΔΕ και θα ακολουθήσει πειθαρχικός έλεγχος των καπετάνιων και των στελεχών.

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Νέο βίντεο μέσα από το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ.» μετά τη σύγκρουση με το επιβατηγό «Έλυρος», το πρωί της Τρίτης (21/7) στο λιμάνι της Σούδας, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

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Στις εικόνες που μεταδίδει το Flashnews.gr, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση, καταγράφονται οι ζημιές που υπέστη το φορτηγό πλοίο. Μάλιστα, φαίνεται στις εικόνες του βίντεο, ότι η λαμαρίνα του πλοίου, που έχει λυγίσει, έχει προκαλέσει ζημιά και σε φορτηγό που βρισκόταν εντός του cargo.

Το γεγονός ότι το «Ιωσήφ Κ.», είναι αδειοδοτημένο και μετέφερε φορτηγά με υγραέριο, πίσσα και τριφύλλι, προκαλεί τεράστιο προβληματισμό και ανησυχία για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί και πώς από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Χανιά: ΕΔΕ για την σύγκρουση των δύο πλοίων – Κικίλιας: «Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή»

Για το περιστατικό της σύγκρουσης των δύο πλοίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ΕΔΕ προκειμένου να ερευνηθεί τι συνέβη και φτάσαμε στο ναυτικό ατύχημα.

Θα ακολουθήσει πειθαρχικός έλεγχος των καπετάνιων και των στελεχών.

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Δείτε τα βίντεο:

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