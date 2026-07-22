Σε μία σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς στη Νέα Μάκρη προχώρησαν σήμερα τα ανακριτικά κλιμάκια της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής φοίνικα με Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς Κατηγορίας 5 (Ακραίος Κίνδυνος), κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την παράβαση του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν σήμερα και σε μία σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς στο Αγρίνιο. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο στην περιοχή Γιαννούζι Αγρινίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 43χρονος προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.

213 συλλήψεις από την 1η Ιανουαρίου

Όπως σημειώνεται από την πυροσβεστική, από 1 Ιανουαρίου έως και 22 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 595 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 832.680,92 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 187 (87,79%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,21%) από πρόθεση.

Η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.