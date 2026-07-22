Σταύρος Γεωργίου: Το βίντεο που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αρχών – Άφαντο το κινητό του ποινικολόγου, θα ζητηθεί άρση απορρήτου

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Ένα βίντεο με έναν άνδρα, ο οποίος μοιάζει με τον Σταύρο Γεωργίου, να κινείται έξω από την πολυκατοικία όπου βρίσκεται το γραφείο του ποινικολόγου στο κέντρο της Αθήνας, βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών αρχών, που διερευνούν την υπόθεση θανάτου του.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Mega, διακρίνεται ο εν λόγω άνδρας, που μοιάζει με τον ποινικολόγο, να περπατά έξω από την πολυκατοικία το βράδυ της Δευτέρας, οπότε και τοποθετείται χρονικά η δολοφονία του. Είναι ψηλός, με λευκά μαλλιά και κρατάει έναν χαρτοφύλακα. Κοντά του κινείται ακόμα ένας άνδρας μετρίου αναστήματος. Στο τέλος του βίντεο φαίνεται να εισέρχονται και οι δυο στο κτίριο.

Οι αρχές εξετάζουν εάν ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν όντως ο Σταύρος Γεωργίου και αυτές είναι οι τελευταίες εικόνες όπου διακρίνεται ζωντανός.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά βίντεο που έχουν εξασφαλίσει τα στελέχη της ΕΛΑΣ που ερευνούν την υπόθεση-θρίλερ. Σημειώνεται ότι εντός του γραφείου του ποινικολόγου δεν υπήρχαν κάμερες. Ωστόσο, υπήρχαν κάμερες στην είσοδο της πολυκατοικίας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Τα στοιχεία, μέχρι στιγμής, δείχνουν ότι το κίνητρο του εγκλήματος φαίνεται να σχετίζεται με την ιδιωτική ζωή του ποινικολόγου, ωστόσο, δεν έχουν αποκλειστεί άλλα ενδεχόμενα.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς έχει ληφθεί dna από τα νύχια του ποινικολόγου, που ενδεχομένως αποκαλύψει την ταυτότητα του δολοφόνου.

Άφαντο το κινητό του ποινικολόγου

Ο δράστης φαίνεται ότι πήρε και το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου, αφού αυτό παραμένει άφαντο. Παρά τις έρευνες που έγιναν στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, δεν εντόπισαν το κινητό του τηλέφωνο. Και αυτό το στοιχείο δείχνει ότι ενδεχομένως ο ποινικολόγος γνώριζε τον δολοφόνο του.

Οι αρχές θα ζητήσουν να γίνει άρση των επικοινωνιών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους είχε επικοινωνίες το τελευταίο 24ωρο ο γνωστός ποινικολόγος.

Δείτε το βίντεο: