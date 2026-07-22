Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών στην Κατερίνη – Η κοκαΐνη και… τα φαρμακευτικά δισκία – ΦΩΤΟ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κατερίνης συνέλαβαν διακινητή ναρκωτικών το μεσημέρι της Τρίτης (21/7), μετά από επιχείρηση στο σπίτι του. Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, φαρμακευτικά δισκία χωρίς συνταγή, ηλεκτρονικές ζυγαριές και χρηματικό ποσό.

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Κατερίνη - διακίνηση ναρκωτικών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χειροπέδες πέρασαν σε έναν διακινητή ναρκωτικών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.
  • Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες με κοκαΐνη, 18 φαρμακευτικά δισκία, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ.
  • Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

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Χειροπέδες πέρασαν σε έναν διακινητή ναρκωτικών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

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Η σύλληψη του διακινητή του «λευκού θανάτου» έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) μετά από αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο σπίτι του.

Η κοκαΐνη και… τα φαρμακευτικά δισκία

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του αλλοδαπού άνδρα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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  • 6 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 29 γραμμαρίων,
  • 18 φαρμακευτικά δισκία, τα οποία κατείχε χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή και
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ.

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Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

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