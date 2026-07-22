Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών στην Κατερίνη – Η κοκαΐνη και… τα φαρμακευτικά δισκία – ΦΩΤΟ

Χειροπέδες πέρασαν σε έναν διακινητή ναρκωτικών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.
Η σύλληψη του διακινητή του «λευκού θανάτου» έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) μετά από αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο σπίτι του.
Η κοκαΐνη και… τα φαρμακευτικά δισκία
Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του αλλοδαπού άνδρα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 6 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 29 γραμμαρίων,
- 18 φαρμακευτικά δισκία, τα οποία κατείχε χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή και
- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.