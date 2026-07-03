Θεσσαλονίκη: Πέντε ελεύθεροι με όρους και ένας προσωρινά κρατούμενος μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης για οπαδική βία και ναρκωτικά

Πέντε άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά τις πρώτες απολογίες για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείτο στον χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη. Η οργάνωση κατηγορείται για βίαιες επιθέσεις και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ μέλος της διώκεται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη.

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Οι επιθέσεις εναντίον οπαδών αντίπαλων ομάδων ήταν πολλές
Πηγή: ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέντε άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους κι ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος την πρώτη ημέρα των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.
  • Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιείτο στον χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης, διαπράττοντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά ακόμη και σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
  • Συνολικά συνελήφθησαν 20 άτομα, με τη δικογραφία να αριθμεί 51 πρόσωπα. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε εμπλοκή σε 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε αθλητικούς αγώνες.

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Πέντε άτομα ελεύθερα με περιοριστικούς όρους κι ένας προσωρινά κρατούμενος κρίθηκαν την πρώτη ημέρα των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείτο στον χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης, διαπράττοντας επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων και σειρά βίαιων ενεργειών, ενώ διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο.

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Συνολικά συνελήφθησαν 20 άτομα, ύστερα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Από το σύνολο των συλληφθέντων, οι 15 φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δικογραφία αριθμεί συνολικά 51 πρόσωπα. Ως ηγετικό στέλεχος φέρεται 30χρονος που βρίσκεται στο εξωτερικό και διαφεύγει τη σύλληψη, ενώ ως μέλος της οργάνωσης διώκεται 23χρονος, ήδη προσωπικά κρατούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, τον περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν και υλοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις εναντίον οπαδών άλλων ομάδων, καταγράφοντας ορισμένες από αυτές σε βίντεο και αναρτώντας το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την επίδειξη ισχύος στον οπαδικό χώρο.

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Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων επίθεση σε οπαδό αντίπαλης ομάδας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επίθεση με σφυριά και αρπαγή μοτοσικλέτας, περιστατικό υπόθαλψης του 23χρονου κατηγορούμενου για το φονικό στην Καλαμαριά, αλλά και οργανωμένη επίθεση μεταξύ οπαδών της ίδιας ομάδας, στο πλαίσιο εσωτερικής αντιπαράθεσης για τον έλεγχο συνδέσμου φιλάθλων.

Από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων προέκυψε, σύμφωνα με την έρευνα, εμπλοκή μελών της οργάνωσης σε ακόμη 46 περιστατικά οπαδικής βίας που δεν είχαν καταγγελθεί. Παράλληλα, καταγράφηκαν 30 περιπτώσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών στη διάρκεια οκτώ αθλητικών αγώνων, καθώς και 88 επιπλέον περιπτώσεις διακίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και άλλους χώρους κατασχέθηκαν όπλα, μαχαίρια, φυσίγγια, περισσότερα από 1,6 κιλά κάνναβης, ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, ναρκωτικά δισκία, ζυγαριές ακριβείας, δύο αυτοκίνητα και 8.610 ευρώ.

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Όσοι απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διακίνηση ναρκωτικών, υπόθαλψη εγκληματία, σωματικές βλάβες με αθλητικό υπόβαθρο, βιαιοπραγίες και απειλές σε αθλητικούς χώρους, απόπειρα εμπρησμού, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και άλλα αδικήματα, με εφαρμογή των επιβαρυντικών διατάξεων του αθλητικού νόμου.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι πέντε κατηγορούμενοι- με περιοριστικούς όρους και σε ορισμένες περιπτώσεις με απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων του σωματείου τους. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος 35χρονος που διώκεται για διακίνηση ναρκωτικών, οπλοκατοχή και υπόθαλψη σε σχέση με το αιματηρό επεισόδιο με θύμα τον 20χρονο Κλεομένη.

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