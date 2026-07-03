Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει τον 8χρονο με μαξιλάρι

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού, έπειτα από ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στην ανακρίτρια σήμερα το μεσημέρι (03/07) και η δίωξη σε βάρος του αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά από αρχικές κατηγορίες για διατάραξη οικιακής ειρήνης, σωματική βλάβη και απειλή.

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Κοινωνία

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας το μεσημέρι
Πηγή: Creta24
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ.
  • Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο εκμισθωτής της κατοικίας φέρεται να εισέβαλε στο διαμέρισμα και να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του 8χρονου, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
  • Αρχικά, σε βάρος του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για διατάραξη οικιακής ειρήνης, σωματική βλάβη και απειλή, αλλά η δίωξη αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού, έπειτα από ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.

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Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι (03/07), όπου απολογήθηκε για την υπόθεση, μετά την προθεσμία που είχε λάβει, από τις δικαστικές Αρχές.

Το απόγευμα γνωστοποιήθηκε ότι ανακρίτρια και εισαγγελέας, αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

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Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος, που είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας, όπου διαμένει η οικογένεια, φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών, και εισέβαλε στο διαμέρισμα, ενώ η μητέρα απουσίαζε.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ο άνδρας απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.

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Αρχικά, σε βάρος του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για διατάραξη οικιακής ειρήνης, σωματική βλάβη και απειλή. Ωστόσο, μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, η δίωξη αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πηγή: Creta24

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