Τρόμος στο Μενίδι: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρι και σπασμένο μπουκάλι σε 17χρονο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 17χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση στο Μενίδι από τρεις ανήλικους, ηλικίας 14 έως 17 ετών, οι οποίοι προσπάθησαν να του αποσπάσουν την τσάντα χρησιμοποιώντας μαχαίρι και σπασμένο μπουκάλι. Ο νεαρός, ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο, περιέγραψε τις σοβαρές του πληγές και δήλωσε τυχερός που επέζησε χάρη στην παρέμβαση ενός περαστικού

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για μία τσάντα κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του στο Μενίδι, όταν τρεις ανήλικοι του επιτέθηκαν με μαχαίρι και σπασμένο μπουκάλι.
  • Ο 17χρονος είναι γεμάτος χτυπήματα από τα αντικείμενα, με μαχαιριές στα χέρια και χτυπήματα στο πρόσωπο με μπουκάλι, δηλώνοντας «είμαι τυχερός που ζω».
  • Οι δράστες, ηλικίας 14-17 ετών, προσπάθησαν να του καρφώσουν μαχαίρι στην κοιλιά και σπασμένο μπουκάλι στον λαιμό, με τον 17χρονο να μεταφέρεται αιμόφυρτος στο νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για μία τσάντα κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του ένας 17χρονος στο Μενίδι, όταν τρεις ανήλικοι του επιτέθηκαν με μαχαίρι αλλά και σπασμένο μπουκάλι.

Ο 17χρονο  δήλωσε στο Star, μεταξύ άλλων, ότι είναι τυχερός που ζει. «Αρχίζουν να μου χώνουν μαχαιριές στα χέρια στο πρόσωπο με το μπουκάλι, είμαι τυχερός που ζω».

Δείχνοντας τα σημάδια στα χέρια του, ο 17χρονος εξηγεί: «Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα είναι με μπουκάλι όλα. Αυτό εδώ πέρα είναι μαχαιριά, μπουκάλι και αυτό εδώ πέρα… έχω και στον λαιμό εδώ αν προσέξτε στο πρόσωπο».

«Ηλικίας 14 μέχρι 16 – 17 ετών, ο άλλος με το μαχαίρι προσπαθούσε να μου χώσει δύο μαχαιριές στην κοιλιά, δεν τα κατάφερε γιατί προσπάθησα να τον αποφύγω, ο δεύτερος με το σπασμένο μπουκάλι ερχόταν κατά πάνω μου, ήθελε να μου το καρφώσει στον λαιμό» συνέχισε.

Ένας είδε τι συμβαίνει και φώναξε στους δράστες να φωνάζει να σταματήσουν. Στη συνέχεια ο 17χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο.

«Πήγα στο νοσοκομείο που αιμορραγούσα, εκεί πέρα με δέσανε, από το χέρι έτρεχε αίμα σαν ποτάμι».

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