Τρόμος στο Μενίδι: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρι και σπασμένο μπουκάλι σε 17χρονο – ΒΙΝΤΕΟ

Για μία τσάντα κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του ένας 17χρονος στο Μενίδι, όταν τρεις ανήλικοι του επιτέθηκαν με μαχαίρι αλλά και σπασμένο μπουκάλι.

Ο 17χρονο δήλωσε στο Star, μεταξύ άλλων, ότι είναι τυχερός που ζει. «Αρχίζουν να μου χώνουν μαχαιριές στα χέρια στο πρόσωπο με το μπουκάλι, είμαι τυχερός που ζω».

Δείχνοντας τα σημάδια στα χέρια του, ο 17χρονος εξηγεί: «Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα είναι με μπουκάλι όλα. Αυτό εδώ πέρα είναι μαχαιριά, μπουκάλι και αυτό εδώ πέρα… έχω και στον λαιμό εδώ αν προσέξτε στο πρόσωπο».

«Ηλικίας 14 μέχρι 16 – 17 ετών, ο άλλος με το μαχαίρι προσπαθούσε να μου χώσει δύο μαχαιριές στην κοιλιά, δεν τα κατάφερε γιατί προσπάθησα να τον αποφύγω, ο δεύτερος με το σπασμένο μπουκάλι ερχόταν κατά πάνω μου, ήθελε να μου το καρφώσει στον λαιμό» συνέχισε.

Ένας είδε τι συμβαίνει και φώναξε στους δράστες να φωνάζει να σταματήσουν. Στη συνέχεια ο 17χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο.

«Πήγα στο νοσοκομείο που αιμορραγούσα, εκεί πέρα με δέσανε, από το χέρι έτρεχε αίμα σαν ποτάμι».