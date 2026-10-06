Ελεονώρα Μελέτη: Τι απαντά η ευρωβουλευτής της ΝΔ μετά τις αντιδράσεις για της δήλωσή της για εκβιαζόμενους εργοδότες

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεωνόρα Μελέτη, απάντησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη δήλωσή της σχετικά με εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζόμενους.

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Πολιτική

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελεωνόρα Μελέτη απάντησε στα σχόλια μετά τη δήλωσή της, που μεταξύ άλλων δια των ερωτημάτων είπε: «Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους;».
  • Η ευρωβουλευτής έκανε λόγο για «άγνοια» και «επικίνδυνο» τρόπο σκέψης όσων θεωρούν όλους τους εργοδότες ως «τέρατα», υπογραμμίζοντας ότι και αυτοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
  • Η κ. Μελέτη τόνισε πως «και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις», αναφερόμενη σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επικρίνοντας όσους θεωρούν εργοδότες «μόνο τους ceo πολυεθνικών».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελεονώρα Μελέτη απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά την οποία είπε: «Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους;».

Ελεονώρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο: «Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από εργαζόμενους;» – Οι αντιδράσεις

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ελεωνόρας Μελέτη

«Την έβγαλα που την έβγαλα με μια ανάσα γιατί έτρεχα, την πετσόκοψαν κάποιοι φουκαριάρηδες για να μη μάθουν ποτέ οι εργαζόμενοι πόσα όμορφα πέτυχαμε σήμερα στον φάκελο που ήμουν σκιώδης εισηγήτρια.

Εστίασαν μόνο στην αναφορά μου (και) στους εργοδότες.

Λες και η κυρία Μαρία που έχει το μίνι μάρκετ της γειτονιάς δεν είναι εργοδότης.

Λες κ ο Γιάννης ο φαρμακοποιός δεν επηρεάζεται από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.

Ο Αποστόλης που έχει το καφέ, ή η Ελένη με το στούντιο Pilates, δεν έχουν δικαιώματα.

Πόσο αστείο είναι που κάποιοι θεωρούν εργοδότες μόνο τους «ceo πολυεθνικών». (Εν τω μεταξύ κ αυτοί υπάλληλοι είναι οι άνθρωποι, απλά υψηλόβαθμοι😂😂🫣)

Πόσο επικίνδυνο είναι που μερικοί έχουν στη συνείδηση τους όλους τους εργοδότες ως «τέρατα»…

Πόση άγνοια κρύβει το να μην αντιλαμβάνεσαι πως και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Το λέει πρώτα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.

Πάνω απ’ όλα όμως πόσο κρίμα είναι να μην έχεις ένα αφήγημα, αλλά να πρέπει να νοθεύσεις τα αφηγήματα άλλων για να έχεις κάτι να πεις.

Τέλος πάντων, ακόμα μια επιτυχία μας. Πάμε στην επόμενη».

 

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Εleonora Meleti (@nonoram)

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