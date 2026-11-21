O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εκπροσώπησε σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, στη Δοξολογία που τελέστηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη.

Στη Δοξολογία την οποία τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου Β’, παρέστησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, οι βουλευτές Νίκος Βλαχάκος, Ευάγγελος Αποστολάκης, η Αντιδήμαρχος Αθηναίων Ζαχαρούλα Αγρογιάννη – Μουκριώτου, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και εκπρόσωποι κομμάτων.

Από πλευράς Ενόπλων Δυνάμεων παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας Π.Ν, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, στελέχη και αντιπροσωπείες Στρατιωτικών Σχολών.

Ακόμη, παρευρέθηκαν ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Π.Σ. Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο Μητροπολίτης Γουϊνέας κ.κ. Γεώργιος ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων, Ακόλουθοι Άμυνας, ακαδημαϊκοί, καθηγητές Στρατιωτικών Σχολών, εκπρόσωποι των Ενώσεων Αποστράτων κ.ά.

Μετά τη Δοξολογία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κ. Τασούλας κατέθεσε στέφανο.

Οι Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων ξεκινήσαν το πρωί με την Επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και των Αρχηγών ΓΕΣ,ΓΕΝ και ΓΕΑ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, τη στατική έκθεση Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων, στον περιβάλλοντα χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Δένδιας: «Χρόνια πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις»

Μετά την ενημέρωσή του για την στατική έκθεση από τα αρμόδια Στελέχη, ο κ. Δένδιας δήλωσε:

«Χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας! Χρόνια πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις!

Για μας εδώ, σήμερα, είναι μια μεγάλη χαρά, γιατί ανοίξαμε το Στρατόπεδο «Παπάγου», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και γιορτάζουμε μαζί, χθες με τα μικρά παιδιά και σήμερα με όσους θέλουν να μας επισκεφθούν και να ευχηθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Είναι μια πρωτιά, αλλά θα συνεχιστεί. Θέλουμε το Υπουργείο να είναι ανοιχτό, θέλουμε να είναι επισκέψιμο, θέλουμε η ελληνική κοινωνία να μπορεί να βλέπει, καταρχήν, το εξαιρετικό Μνημείο για τους νεκρούς της Πατρίδας μας, αλλά και το λαμπρό αρχιτεκτόνημα του Κώστα Βαρώτσου, το νέο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Χρόνια πολλά και καλά»!

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στο ευρύ κοινό και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα το απόγευμα να επισκεφθούν την στατική έκθεση και να ενημερωθούν για τα σύγχρονα μέσα και τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές των τριών Κλάδων. Έχουν την ευκαιρία επίσης να επισκεφθούν την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», το μνημείο που φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος γλύπτης και πανεπιστημιακός καθηγητής Κώστας Βαρώτσος, το οποίο είναι αφιερωμένο στους πεσόντες υπέρ Πατρίδος. Επίσης, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη νέα βιοκλιματική όψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως και τον περιβάλλοντα χώρο, μετά την ανάπλασή του.

Τις εκδηλώσεις πλαισίωσε μουσικό τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΓΕΕΘΑ: Πίσω από κάθε αποστολή, μέσο και επιχειρησιακή δυνατότητα, βρίσκονται οι άνθρωποί μας

«Πίσω από κάθε αποστολή, κάθε μέσο και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, βρίσκονται οι άνθρωποί μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανήμερα του εορτασμού των Ενόπλων δυνάμεων.

«Σήμερα, ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων, τιμούμε τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν την Πατρίδα με αφοσίωση και αυταπάρνηση, καθώς και όσους θυσιάστηκαν γι’ αυτήν», όπως υπογραμμίζεται.

«Δύναμή μας, ο άνθρωπος. Χρέος μας, η Πατρίδα. Χρόνια Πολλά!», καταλήγει η ανάρτηση.

🇬🇷 21 Νοεμβρίου | Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων Πίσω από κάθε αποστολή, κάθε μέσο και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Σήμερα, ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων, τιμούμε τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν την Πατρίδα με αφοσίωση και αυταπάρνηση, καθώς και όσους θυσιάστηκαν γι’ αυτήν. Δύναμή μας, ο άνθρωπος.

Χρέος μας, η Πατρίδα. Χρόνια Πολλά! 🇬🇷 #ΠάνταΈτοιμοιΠάνταΙσχυροί #AlwaysReadyAlwaysStrong #ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΕΔ #ΈνοπλεςΔυνάμεις #ΗμέραΕνόπλωνΔυνάμεων #ArmedForcesDay @Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) November 21, 2026

Τασούλας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι ισχυρότερες από ποτέ και μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συμμετείχε στη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για τον εορτασμό της Hμέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι: «Σήμερα, Πολιτεία και λαός, τιμούμε τις ένδοξες Ένοπλες Δυνάμεις μας, που με τη δράση και τις θυσίες τους σφράγισαν κυριολεκτικά την ελληνική ιστορία και διαμόρφωσαν το σύγχρονο ελληνικό κράτος».

Όπως σημείωσε, «οι Ένοπλες Δυνάμεις κρατούν στα χέρια τους ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει ο λαός μας: την ελευθερία του, την ασφάλειά του και την ειρήνη. Ο ελληνικός λαός δικαιούται όχι μόνο να αισθάνεται σιγουριά χάρη στο υψηλό επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και να αισθάνεται υπερηφάνεια για αυτές. Σήμερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι ισχυρότερες από ποτέ και είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν, μέσα σε ένα ρευστό και απειλητικό διεθνές περιβάλλον οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «και αυτό οφείλεται στο υψηλό τους επίπεδο, για το οποίο υπάρχει κοινή πεποίθηση. Κοινή πεποίθηση όμως υπάρχει και για κάτι άλλο, που υπογραμμίζει την ευθύνη που έχουμε εμείς, λαός και εξουσία, για το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων: ότι, για να αποδώσουν ακόμη καλύτερα, χρειάζονται κάποιες εθνικές προϋποθέσεις».

Όπως εξήγησε, «ποιες είναι αυτές; Η υγιής οικονομία, η πολιτική ομαλότητα και η κοινωνική γαλήνη. Αυτά τα διασφαλίζει ο λαός, τα διασφαλίζει η πολιτική ηγεσία, τα διασφαλίζει ο πολιτικός κόσμος. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συντελούν στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι «σήμερα, εκτός από την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γιορτάζουμε και τα Εισόδια της Θεοτόκου, η Παναγία μας, η Υπέρμαχος Στρατηγός εκτός από μας, σκέπει, πάντα προστατευτικά τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, στις οποίες και ευχόμαστε Χρόνια Πολλά».

Δημήτριος Χούπης: Ευγνωμοσύνη προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

«Η ελευθερία δεν αποτελεί αυτονόητο κεκτημένο. Είναι η πολυτιμότερη παρακαταθήκη της μακραίωνης ιστορίας μας, σφυρηλατημένη με αγώνες και θυσίες, και συνάμα διαρκές κάλεσμα ευθύνης απέναντι στις γενεές που έπονται», όπως τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως σημείωσε, «αυτήν ακριβώς την ευθύνη τιμούμε την 21η Νοεμβρίου, αποτίοντας φόρο τιμής στους αθανάτους μας», όπως επίσης «εκφράζουμε την εθνική μας ευγνωμοσύνη προς τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, που με αδιάλειπτη επαγρύπνηση και αυταπάρνηση διαφυλάσσουν την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας».

Σε έναν κόσμο όπου η αβεβαιότητα τείνει να καταστεί η μόνη σταθερά, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η ισχύς δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά «αναγκαία προϋπόθεση της ειρήνης».

«Απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις και τις αναδυόμενες απειλές, η απάντησή μας είναι σαφής και αποφασιστική: ο ολιστικός μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, η επαύξηση της αποτρεπτικής μας ισχύος και η οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και επιχειρησιακά αποτελεσματικού Στρατεύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον πυρήνα, ωστόσο, αυτής της προσπάθειας όπως τόνισε, «παραμένει αναλλοίωτος ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατιωτικής ισχύος: ο άνθρωπος».

«Τα μέσα εξελίσσονται, οι μορφές του πολέμου μεταβάλλονται, αλλά το ήθος, η ευθυκρισία και το ακατάβλητο φρόνημα των ανθρώπων μας παραμένουν αναντικατάστατα», ήταν το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Τέλος, σημείωσε ότι «σήμερα, η σκέψη μας βρίσκεται σε κάθε ελληνική φρουρά, σε κάθε πολεμικό πλοίο, σε κάθε αεροσκάφος, σε κάθε θέση όπου υπηρετείται αθόρυβα το εθνικό χρέος».

«Στα στελέχη, στους μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, στους στρατευμένους νέους, στους εθνοφύλακες, στους εφέδρους, στο πολιτικό προσωπικό, μα και στις οικογένειες αυτών», όπου εξέφρασε τον βαθύτατο σεβασμό και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατέληξε με το μήνυμα ότι «η ισχυρή Ελλάδα δεν είναι απλώς επιδίωξη. Είναι ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή μάς βρίσκει πάντοτε στις επάλξεις».

Κακλαμάνης: «Η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεών μας αποτελεί εγγύηση για ειρήνη και σταθερότητα»

«Με υψηλό αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας» η Βουλή των Ελλήνων τίμησε σήμερα την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, υποδέχθηκε στο Κοινοβούλιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Δένδια, ο οποίος εκπροσώπησε και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τις ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τον εκπρόσωπο του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, τον επίσκοπο Χριστουπόλεως, πρωτοσύγκελλο Βαρνάβα, τους εκπροσώπους των κομμάτων, καθώς και τους εκπροσώπους της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε σχετική δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Ν. Κακλαμάνης, ανέφερε ότι «η σημερινή ημέρα, κατά την οποία η Ορθοδοξία τιμά τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, αποτελεί για το Έθνος μας ημέρα βαθιάς ευγνωμοσύνης και υπερηφάνειας.

Τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, τις γυναίκες και τους άνδρες που φυλάσσουν Θερμοπύλες σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, αποτελώντας τον ακοίμητο φρουρό της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας.

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική Πολιτεία προχώρησε σε μια συστηματική, ουσιαστική και πολυεπίπεδη ισχυροποίηση των Ενόπλων Δυνάμεών μας.

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα έναν σύγχρονο και αξιόμαχο στρατό, ικανό να προασπίσει στο ακέραιο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Σε μια γεωπολιτική συγκυρία γεμάτη προκλήσεις, όπου γειτονικές χώρες επιλέγουν συχνά τον δρόμο της έντασης, της αμφισβήτησης και του αναθεωρητισμού, η απάντηση της χώρας μας παραμένει σταθερή και ξεκάθαρη: προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, ψυχραιμία και αδιαπραγμάτευτη ετοιμότητα.

Η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεών μας δεν αποτελεί μέσο κυριαρχίας, αλλά την εγγύηση για την ειρήνη, τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και το αίσθημα ασφάλειας κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη όλων μας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Χρόνια πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα!».

πηγή φωτογραφιών: Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Χρήστος Πελεκούδας)