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Σε αυξημένη επαγρύπνηση καλούν τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, έπειτα από μηνύματα που διακινούνται από οργανώσεις συνδεδεμένες με την Αλ Κάιντα και ενθαρρύνουν τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της πολιτικής αεροπορίας. Η προειδοποίηση εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, όταν εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να ταξιδέψουν αεροπορικώς.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN, το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) και η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) απέστειλαν την Πέμπτη (19/11) κοινή ενημερωτική έκθεση σε αεροπορικές εταιρείες, επιχειρήσεις αερομεταφοράς εμπορευμάτων και αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.

Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού δικτύου, αναφέρει ότι οργανώσεις συνδεδεμένες με την Αλ Κάιντα και υποστηρικτές της έχουν δημοσιοποιήσει επανειλημμένα μηνύματα που εξυμνούν μια πρόσφατη απόπειρα αεροπειρατείας και ενθαρρύνουν ανάλογες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών, ισραηλινών και εβραϊκών στόχων.

Πηγή των αμερικανικών διωκτικών αρχών διευκρίνισε, πάντως, στο CNN ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες και αξιόπιστες πληροφορίες για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση.

Η απόπειρα αεροπειρατείας που επικαλείται η Αλ Κάιντα

Τα μηνύματα που κινητοποίησαν τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρονται στην απόπειρα αεροπειρατείας που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη με τσεκούρι μέσα στο πιλοτήριο, επιχειρώντας, σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, να αποκτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση.

Παρά τον τραυματισμό του, ο κυβερνήτης αντιστάθηκε, ενώ επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε τελικά στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε δηλώσει στο CNN ότι η αντίδραση του κυβερνήτη απέτρεψε μια καταστροφή αντίστοιχη με εκείνη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετώπισαν το περιστατικό ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ ξεκίνησε έρευνα για τα κίνητρα του συγκυβερνήτη.

Η Αλ Κάιντα και υποστηρικτές της έχουν έκτοτε παρουσιάσει την απόπειρα ως παράδειγμα προς μίμηση, καλώντας σε ανάλογες ενέργειες εναντίον στόχων που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη απόπειρα πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Τι αναφέρει η προειδοποίηση των αμερικανικών υπηρεσιών

Η κοινή έκθεση επισημαίνει ότι τα πρόσφατα μηνύματα επαναφέρουν τη διαχρονική προπαγάνδα της Αλ Κάιντα για επιθέσεις εναντίον της πολιτικής αεροπορίας.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η εξύμνηση της απόπειρας αεροπειρατείας, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, ενδέχεται να ενισχύσει την κινητοποίηση ατόμων που υποστηρίζουν εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Το έγγραφο σημειώνει ότι, παρότι στο παρελθόν τέτοιες δημόσιες εκκλήσεις δεν οδηγούσαν συνήθως άμεσα σε επιθέσεις, ορισμένα άτομα που επηρεάζονται από την προπαγάνδα τρομοκρατικών οργανώσεων μπορούν να κινητοποιηθούν γρήγορα και χωρίς σημαντική προειδοποίηση.

Για τον λόγο αυτό, οι υπηρεσίες καλούν το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων να παραμένει σε επαγρύπνηση και να αναφέρει αμέσως στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται ενδεικτικά σημάδια ύποπτης συμπεριφοράς, όπως προσπάθειες αποφυγής των προβλεπόμενων ελέγχων ασφαλείας και αναζήτηση ευαίσθητων επιχειρησιακών πληροφοριών χωρίς νόμιμη αιτιολογία.

Οι αμερικανικές αρχές υπογραμμίζουν ότι τέτοιου είδους ενημερώσεις αποτελούν μέρος της τακτικής συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών με τον ιδιωτικό τομέα.

Το CNN έχει ζητήσει σχόλιο από το FBI και την TSA.

Σχεδόν 6 εκατομμύρια επιβάτες αναμένονται στα αεροδρόμια

Η προειδοποίηση εκδίδεται ενόψει μίας από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών γιορτάζεται φέτος την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με εκατομμύρια πολίτες να μετακινούνται για να επισκεφθούν συγγενείς και φίλους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA), περίπου 81,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να πραγματοποιήσουν ταξίδια τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων από την κατοικία τους, κατά το διάστημα από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Από αυτούς, περίπου 5,96 εκατομμύρια προβλέπεται να ταξιδέψουν με εσωτερικές αεροπορικές πτήσεις.

Παρά τη μικρή μείωση σε σύγκριση με το 2025, η ταξιδιωτική κίνηση αναμένεται να παραμείνει κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η συγκυρία καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την ενημέρωση των αεροπορικών εταιρειών και των υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς τα αεροδρόμια προετοιμάζονται να υποδεχθούν εκατομμύρια επιβάτες.

Πάντως, μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει την ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδίου επίθεσης ούτε έχουν εκδώσει γενική σύσταση προς τους πολίτες να ακυρώσουν τα ταξίδια τους.

Η προειδοποίηση αφορά την ανάγκη ενισχυμένης επαγρύπνησης στον τομέα των αερομεταφορών και όχι επιβεβαιωμένη πληροφορία για επικείμενη τρομοκρατική ενέργεια.