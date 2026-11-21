Σαφή προειδοποίηση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το μέλλον της γέφυρας της Κριμαίας απηύθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι η στρατηγικής σημασίας σύνδεση της κατεχόμενης χερσονήσου με τη Ρωσία «δεν θα μείνει όρθια». Παράλληλα, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι εντείνει τις επιθέσεις εναντίον διασωστών και αμάχων, πραγματοποιώντας δεύτερα και τρίτα πλήγματα στα ίδια σημεία.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, την Παρασκευή (20/11), ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα εναντίον γεφυρών στο Κίεβο, προειδοποιώντας ότι η Ουκρανία θα απαντήσει.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις πληροφορίες για ουκρανικό πλήγμα στη γέφυρα της Κριμαίας στις 17 Νοεμβρίου, αλλά και τη νέα μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, που προκάλεσε θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές.

«Ο Πούτιν πρέπει να καταλάβει ότι η γέφυρα δεν θα μείνει όρθια»

Ο Ζελένσκι συνέδεσε ευθέως τις ουκρανικές επιχειρήσεις εναντίον της γέφυρας της Κριμαίας με τις ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της χώρας του.

«Γι’ αυτό, στις επιθέσεις του εναντίον των γεφυρών μας, θα απαντήσουμε. Και πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η γέφυρα δεν θα μείνει όρθια ούτως ή άλλως», δήλωσε.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Kyiv Independent, στις 17 Νοεμβρίου τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας κατέρρευσε έπειτα από ουκρανικό πλήγμα με πύραυλο Flamingo.

Η γέφυρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποδομές που συνδέουν τη Ρωσία με την Κριμαία, την οποία η Μόσχα προσάρτησε παράνομα το 2014, και έχει επανειλημμένα αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έχει στοχοποιήσει σημαντικές γέφυρες στο Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια της μαζικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους τη νύχτα της 19ης προς την 20ή Νοεμβρίου, τρεις γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ενώ επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Kyiv Independent.

Καταγγελίες για διπλά και τριπλά πλήγματα σε σημεία επιθέσεων

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι η Ρωσία αυξάνει τη χρήση της τακτικής των λεγόμενων double-tap strikes, δηλαδή των διαδοχικών επιθέσεων στο ίδιο σημείο.

Η συγκεκριμένη τακτική περιλαμβάνει ένα αρχικό πλήγμα σε κτίριο ή άλλη εγκατάσταση και στη συνέχεια μια δεύτερη επίθεση, όταν έχουν ήδη φτάσει διασώστες, δημοσιογράφοι και πολίτες για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις δεν περιορίζονται πλέον σε δύο επιθέσεις, αλλά πραγματοποιούν ακόμη και τρίτο πλήγμα.

«Μια νέα και ολοένα συχνότερη ρωσική τακτική είναι η χρήση των λεγόμενων διπλών πληγμάτων. Οι Ρώσοι χτυπούν έναν στόχο, ένα κτίριο, ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο ή μια στρατιωτική εγκατάσταση. Και στη συνέχεια, όταν φτάνουν οι πρώτοι διασώστες, οι δημοσιογράφοι και άλλοι άνθρωποι που προσπαθούν να βοηθήσουν, επιτίθενται για δεύτερη και τρίτη φορά», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί αυτή την τακτική με στόχο «να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους».

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον σημείων όπου επιχειρούν διασώστες εγείρουν σοβαρά ζητήματα παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως όταν στοχοποιούνται σκόπιμα άμαχοι ή προσωπικό διάσωσης.

Κρίβι Ριχ: Νεκρό επτάχρονο παιδί και διασώστρια σε νέα επίθεση

Οι καταγγελίες Ζελένσκι διατυπώθηκαν ενώ νέες ρωσικές επιθέσεις προκαλούσαν θύματα στην Ουκρανία.

Αργά την Παρασκευή (20/11), ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην πόλη Κρίβι Ριχ, στη νότια Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε ένα επτάχρονο αγόρι και μια 20χρονη γυναίκα που εργαζόταν ως διασώστρια, ενώ άλλοι 58 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δύο ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν αρχικά χώρο στάθμευσης εστιατορίου στο κέντρο της πόλης.

Ακολούθησε νέα επίθεση στο ίδιο σημείο με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας του Κρίβι Ριχ, Ολεξάντρ Βίλκουλ, κατήγγειλε ότι η δεύτερη επίθεση είχε ως στόχο τους ανθρώπους που είχαν σπεύσει στο σημείο μετά το αρχικό πλήγμα.

Όπως υποστήριξε, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν «στοχεύοντας σκόπιμα διασώστες, ιατρικό προσωπικό και εργαζομένους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας».

Η νέα επίθεση αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι άμαχοι, αλλά και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι εντάσσονται σε μια περίοδο νέας κλιμάκωσης των ρωσικών πληγμάτων, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.