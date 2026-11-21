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Από τη στενή προσωπική του σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Ιράν, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απειλές για βέτο στα νομοσχέδια των Δημοκρατικών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετήθηκε για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή (20/11).

Η συνέντευξη, διάρκειας περίπου 90 λεπτών, πραγματοποιήθηκε μετά την επιστροφή του από την ασιατική περιοδεία του, που περιλάμβανε την ιστορική τριμερή συνάντηση με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε στον Πούτιν, χαρακτήρισε «ηλίθιους» όσους επικρίνουν τις καλές σχέσεις του με τη Μόσχα και το Πεκίνο, ενώ υποστήριξε ότι ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, προειδοποίησε τις αμερικανικές εταιρείες για βαριές οικονομικές κυρώσεις εάν κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων στο εξωτερικό, υπερασπίστηκε τη στρατιωτική πολιτική του απέναντι στο Ιράν και έστειλε σαφές μήνυμα στους Δημοκρατικούς ενόψει της ανάληψης του ελέγχου του Κογκρέσου από τον Ιανουάριο.

«Ηλίθιοι» όσοι επικρίνουν τις σχέσεις του με Πούτιν και Σι

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επαφές του στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι η προσωπική του σχέση με τους ηγέτες των δύο μεγάλων δυνάμεων αποτελεί πλεονέκτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι ηλίθιοι άνθρωποι, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, λένε ότι είναι τρομερό που τα πηγαίνω καλά μαζί τους», δήλωσε, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

«Τα πηγαίνω καλά με τη Ρωσία. Τα πηγαίνω καλά με την Κίνα. Τα πηγαίνω καλά με πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε εξαιρετικές τις σχέσεις του με τον Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, τονίζοντας ότι η συνάντησή τους αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για τη διεθνή διπλωματία.

Όπως είπε, δεν είχε συνειδητοποιήσει αρχικά ότι επρόκειτο για την πρώτη τριμερή συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας.

«Η σχέση μεταξύ των τριών μας είναι φανταστική», ανέφερε, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα της συνόδου ως ιδιαίτερα θετική.

«Ο Πούτιν μού είπε ότι δεν θα είχε εισβάλει στην Ουκρανία αν ήμουν πρόεδρος»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τραμπ στον πόλεμο στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι η ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022 δεν θα είχε πραγματοποιηθεί εάν εκείνος βρισκόταν τότε στον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο ίδιος ο Πούτιν τού το επιβεβαίωσε κατά τη συνάντησή τους στην Κίνα.

«Τον ρώτησα: Θα είχες εισβάλει αν ήμουν πρόεδρος; Και μου απάντησε: Όχι, δεν θα είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε.

Ο ισχυρισμός αυτός προέρχεται αποκλειστικά από τον Αμερικανό πρόεδρο και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τη ρωσική πλευρά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου μέσω διπλωματικής συμφωνίας.

«Θα ήθελε πολύ να τελειώσει ο πόλεμος», είπε, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Ουκρανίας λίγες ώρες μετά τη σύνοδο στην Κίνα.

Παράλληλα, απέδωσε τη δυσκολία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας στην έντονη προσωπική αντιπαλότητα μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος μεταξύ τους και αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο», υποστήριξε, εκτιμώντας ότι χωρίς αυτή την αντιπαλότητα η σύγκρουση θα μπορούσε να είχε διευθετηθεί νωρίτερα.

🚨BREAKING Zelensky and Putin HATE each other, are both stuck in the war, and don’t know how to end it. TRUMP: “You have two people that hate each other, Zelensky and Putin. They don’t know how to end it. They want to end it. They’re both stuck in it.” He compared them to tanks stuck in mud and said he thinks it will end. TRUMP: “You have two people that are stuck in mud, just like his army tanks got stuck in mud.” Two leaders stuck. Help still offered. https://t.co/yFm3VQmT1W — 𝐓𝐄𝐗𝐀𝐒 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐎𝐓 ™️🇺🇸 (@Texpatriot26) November 20, 2026

«Ο Πούτιν περνά δύσκολα» – Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ερωτηθείς εάν θεωρεί τον Πούτιν φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως.

Αντιθέτως, αναφέρθηκε στην προσωπική τους σχέση, την οποία χαρακτήρισε πολύ καλή, υποστηρίζοντας ότι η επικοινωνία του με τον Ρώσο ηγέτη ενισχύει τη διεθνή θέση της Ουάσινγκτον.

«Έχει πολλά πυρηνικά όπλα. Είναι δεύτερος μετά από εμάς. Πιστεύω ότι αυτό μας δίνει πρόσθετη ισχύ», δήλωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο.

«Περνά δύσκολα αυτή τη στιγμή, επειδή βρίσκεται σε έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μία ημέρα και έχει διαρκέσει πέντε χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δεσμεύτηκε για συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του είναι η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Δεν θέλω να μιλήσω για εγγυήσεις ασφαλείας, επειδή πρέπει πρώτα να πετύχουμε μια συμφωνία», ανέφερε.

Η τοποθέτησή του έγινε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του συμβούλου και γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει εγγυήσεις προς την Ουκρανία παρόμοιες με εκείνες που προβλέπει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Η τριμερής συμφωνία για τα πυρηνικά και η κριτική στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο Τραμπ παρουσίασε ως σημαντικό επίτευγμα της συνόδου στην Κίνα την κοινή διακήρυξη των τριών χωρών για την αποτροπή πυρηνικού πολέμου.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα συμφώνησαν ότι μια πυρηνική σύγκρουση δεν πρέπει ποτέ να πραγματοποιηθεί, ενώ δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τον διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων.

Η διακήρυξη δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένη συμφωνία περιορισμού των πυρηνικών οπλοστασίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επικρίνοντας έντονα τη λειτουργία του.

Υποστήριξε ότι το Δικαστήριο υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του και ότι οι τρεις ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη περιορισμού τέτοιων πρακτικών.

Η τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Ιράν: «Θέλουν συμφωνία, αλλά όχι με όρους που μπορώ να αποδεχθώ»

Σκληρή ήταν η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για την ιρανική ηγεσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί τους όρους που θέτει η Ουάσινγκτον.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν θέλουν μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα», δήλωσε.

Κατηγόρησε μάλιστα την ιρανική ηγεσία ότι εξαπατά τη διεθνή κοινότητα εδώ και δεκαετίες, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποκλείει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ερωτηθείς για τη στρατιωτική σύγκρουση με την Τεχεράνη και τις πολιτικές συνέπειές της, ο Τραμπ υποστήριξε ότι θα λάμβανε ξανά την ίδια απόφαση, ακόμη και γνωρίζοντας το εκλογικό κόστος.

Αναφέρθηκε επίσης σε πληροφορίες περί πιθανής κατασκευής «βρόμικης βόμβας» από το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες φήμες και διαβεβαιώνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει την πραγματοποίηση μιας τέτοιας απειλής.

Δεν παρουσίασε, ωστόσο, δημόσια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Βαριά φορολογία για εταιρείες που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων στο εξωτερικό

Μία από τις σημαντικότερες οικονομικές εξαγγελίες του Τραμπ αφορούσε την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ που επιλέγουν να κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων σε άλλες χώρες θα αντιμετωπίσουν υψηλή φορολογία και οικονομικές κυρώσεις.

«Δεν θα επιτρέψουμε στις εταιρείες μας να κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων εκτός της χώρας μας», δήλωσε.

Υποστήριξε ότι η μεταφορά κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών στο εξωτερικό θα μπορούσε να ενισχύσει την Κίνα στον ανταγωνισμό για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Τραμπ δεν παρουσίασε συγκεκριμένο νομοθετικό σχέδιο ούτε εξήγησε πώς θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ την πιθανότητα θέσπισης κοινών κανόνων ασφαλείας για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ο πρόεδρος Σι και εγώ συμφωνήσαμε ότι θα δημιουργήσουμε ορισμένους κοινούς κανόνες ασφαλείας», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται της Κίνας στην ανάπτυξη της λεγόμενης «υπερνοημοσύνης», όπως προτιμά να αποκαλεί την πιο προηγμένη μορφή Τεχνητής Νοημοσύνης.

“They’re going to send things my way and I’m going to veto them.” President Trump lays out his strategy for dealing with Democrats: veto their bills, then negotiate. He calls the veto one of the presidency’s two “extreme powers,” alongside the pardon. “I’m going to say ‘I’m going to veto unless you want to do this and this and this.’” — Fox News (@FoxNews) November 20, 2026

Δημοκρατικοί: «Θα ασκώ βέτο μέχρι να συνεργαστούν μαζί μου»

Ο Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα προς τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν τον έλεγχο των δύο σωμάτων του Κογκρέσου τον Ιανουάριο του 2027.

Προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει την προεδρική εξουσία του βέτο για να απορρίπτει νομοσχέδια που δεν ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της κυβέρνησής του.

«Θα μου στέλνουν νομοσχέδια και θα τους ασκώ βέτο. Και μετά θα μου στέλνουν περισσότερα και θα τους ασκώ ξανά βέτο», δήλωσε.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι αυτή η δυνατότητα μπορεί να οδηγήσει τελικά σε συμβιβασμούς.

«Αν θέλουν να γίνουν πράγματα, θέλω κι εγώ να γίνουν πράγματα», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ανοιχτός σε συνεργασία για ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης και μετανάστευσης, ενώ χαρακτήρισε έξυπνους τους Δημοκρατικούς ηγέτες Χακίμ Τζέφρις και Τσακ Σούμερ.

Για τον Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, χρησιμοποίησε μάλιστα τον χαρακτηρισμό «άνθρωπος που ξέρει πώς λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος».

Κυβερνοασφάλεια: «Ξεχωριστά περιστατικά» οι τεχνολογικές διακοπές

Ο Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει και τις εκτεταμένες τεχνολογικές δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας τράπεζες, αερομεταφορές και ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα περιστατικά δεν αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης.

«Είναι όλα ξεχωριστά περιστατικά», δήλωσε, αποδίδοντας αρκετές από τις δυσλειτουργίες σε αναβαθμίσεις τεχνολογικών συστημάτων.

Ειδικά για τα προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία, παραδέχθηκε ότι οι αμερικανικές υποδομές ελέγχου πτήσεων είναι πεπαλαιωμένες και χρειάζονται εκσυγχρονισμό.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε την απομάκρυνση του επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, Σον Κέρνκρος.

Ερωτηθείς για τους λόγους της απόφασης, απάντησε: «Δεν πίστευα ότι αυτό το πρόσωπο ήταν αρκετά καλό».

Η απομάκρυνση του αξιωματούχου πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια των αμερικανικών ψηφιακών υποδομών.

Οικονομία, εμπορικές συμφωνίες και οι απώλειες των Ρεπουμπλικανών

Ο Τραμπ παρουσίασε την ασιατική περιοδεία του ως μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία των αμερικανικών προεδρικών επισκέψεων στην περιοχή.

Υποστήριξε ότι μέσα σε τέσσερις ημέρες συναντήθηκε με περισσότερους από 20 ηγέτες, εξασφάλισε δύο νέες εμπορικές συμφωνίες και άνοιξε τον δρόμο για περίπου δέκα ακόμη.

Αναφέρθηκε ειδικότερα σε συμφωνίες με την Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ενισχύσουν τις αμερικανικές εξαγωγές και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Για την αμερικανική οικονομία, επικαλέστηκε την υποχώρηση των τιμών της βενζίνης, υποστηρίζοντας ότι η μείωση θα συνεχιστεί.

Παράλληλα, σχολίασε τις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν σημαντικές απώλειες.

Ο ίδιος απέδωσε το αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι δεν ήταν προσωπικά υποψήφιος.

«Αν βρισκόμουν στο ψηφοδέλτιο, θα ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία», υποστήριξε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ υπερασπίστηκε επίσης τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται, παρά τις επικρίσεις που έχει δεχθεί για τον χειρισμό περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ.

Αναφέρθηκε ακόμη στον πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα ευφυή και εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στην ηγεσία της εταιρείας.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου μιάμιση ώρα, έχοντας καλύψει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων της αμερικανικής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, με τον Τραμπ να επιμένει ότι η προσωπική του διπλωματία και η οικονομική στρατηγική της κυβέρνησής του ενισχύουν τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή σκηνή.