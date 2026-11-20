Στη Γαλλία συνελήφθη ο φερόμενος ως δολοφόνος της νεαρής γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο της Αφρικής, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

To enikos.gr εξασφάλισε βίντεο με το ζευγάρι να μπαίνει στην πολυκατοικία, αλλά και με τη στιγμή που ο δράστης κατεβάζει τη βαλίτσα που έχει πια μέσα το πτώμα της κοπέλας.

Στα αποκλειστικά πλάνα καταγράφεται το κορίτσι να κινείται προς την πολυκατοικία μαζί με τον 19χρονο.

Στην επόμενη σκηνή φαίνεται ο κατηγορούμενος να κατεβάζει μέσα στη βαλίτσα το κορίτσι. Σέρνει τη μαύρη βαλίτσα στο πεζοδρόμιο και πάει να την αφήσει στα σκουπίδια.

Στην επόμενη σκηνή σφουγγαρίζει την είσοδο.

Θρηνεί η οικογένειά της

Στη μακρινή Μπουρκίνα Φάσο, η οικογένεια της 24χρονης που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, θρηνεί τον θάνατό της. Η μητέρα της Αραμάτα νιώθει ανακούφιση που εντοπίστηκε ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του παιδιού της, ωστόσο είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, όπως και ο πατέρας της.

«Όταν η μητέρα και ο πατέρας έμαθαν τα νέα, είπαν “Αλχαμντουλίλα” (Δόξα τω Θεώ) επειδή ο ύποπτος συνελήφθη, και αυτά είναι πολύ καλά νέα για την οικογένεια. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, να δικαστεί και να φυλακιστεί για το έγκλημα που διέπραξε», είπε ο παππούς της Αραμάτα μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Παράλληλα ανέφερε ότι θέλει η σορός να ταφεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι δεν ξέρει γιατί συνέβη αυτό το έγκλημα.

Στην εκπομπή μίλησε και ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε με την 24χρονη, ο άνδρας που την είχε αρραβωνιαστεί πίσω στην πατρίδα τους.

«Είμαι χαρούμενος με την εξέλιξη της υπόθεσης και το ότι αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη. Η μητέρα της κάθε φορά που ακούει τη φωνή μου κλαίει. Για την οικογένειά της το κάνω όλο αυτό.

Δεν σας κρύβω όμως ότι είμαι μπερδεμένος και θυμωμένος με την Αραμάτα. Γιατί μου είπε ψέματα; Κάθε μέρα αναρωτιέμαι. Και επίσης, αναρωτιέμαι… Πού βρίσκονται οι άλλοι δύο που ήταν στο διαμέρισμα; Δεν άκουσαν κάποιος κάτι; Την σκότωσε και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα;», ανέφερε.