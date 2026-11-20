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Μία δύσκολη επιχείρηση διάσωσης 26χρονης, όπως αποτυπώνουν φωτογραφίες και βίντεο της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας ΕΔΕΑΚ, έρχονται στη δημοσιότητα. Η κοπέλα τραυματίστηκε μετά την πτώση περίπου έξι μέτρων σε βραχώδη περιοχή της Σητείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Ανάληψη Παπαδιόκαμπου, όταν η 26χρονη, στην προσπάθειά της να εντοπίσει τον σκύλο της, γλίστρησε και κατέληξε πάνω σε βράχια.

Παρά την πτώση, η νεαρή γυναίκα διατήρησε τις αισθήσεις της και κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές μέσω του κινητού της τηλεφώνου.

Σύμφωνα με την ΕΔΕΑΚ, στις 12:46 το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας ζήτησε τη συνδρομή των εθελοντών διασωστών, καθώς η προσέγγιση και η απομάκρυνση της τραυματία από το δύσβατο σημείο απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, εκτός από την ΕΔΕΑΚ, στελέχη της Πυροσβεστικής, του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Η 26χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί στο δεξί πόδι, στη μέση και στο κεφάλι, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ειδικό φορείο έως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που την παρέλαβε για τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Σητείας.

Η εθελοντική ομάδα, με ανακοίνωση που υπογράφει ο Γιάννης Δασκαλάκης, επισημαίνει τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιοποίησε η ΕΔΕΑΚ από την επιχείρηση διάσωσης.