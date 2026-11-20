Οι φλόγες του υδρογόνου μπορεί τη μία ημέρα να λάμπουν με έντονο πορτοκαλί χρώμα και την επόμενη να γίνονται σχεδόν αδύνατο να διακριθούν, ακόμη κι όταν οι ρυθμίσεις του καυστήρα παραμένουν ακριβώς οι ίδιες. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας (Adelaide University) εντόπισαν πλέον έναν απροσδόκητο λόγο πίσω από αυτή τη δραματική αλλαγή, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν τις κουζίνες, τους φούρνους και άλλες οικιακές συσκευές υδρογόνου ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Next Energy, διαπίστωσε ότι μεγάλο μέρος αυτής της διαφοράς οφείλεται στο νάτριο, ένα φυσικό στοιχείο που μεταφέρεται μέσω του αέρα σε μικροσκοπικά σωματίδια — με το θαλασσινό αλάτι που μεταφέρεται στην ενδοχώρα από τον άνεμο να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές του.

Όταν υπάρχει νάτριο στον περιβάλλοντα αέρα, οι φλόγες του υδρογόνου μπορούν να αποκτήσουν μια ευδιάκριτη πορτοκαλί λάμψη. Όταν όμως οι συγκεντρώσεις νατρίου μειώνονται, οι φλόγες γίνονται πολύ πιο δυσδιάκριτες, παρόλο που ο καυστήρας συνεχίζει να λειτουργεί υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. Η ανακάλυψη αυτή έχει σημαντικές προεκτάσεις για την ανάπτυξη συσκευών υδρογόνου.

Αντί να βασίζονται στο χρώμα της φλόγας για να δείξουν αν ένας καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, οι μηχανικοί ενδέχεται να χρειαστεί να ενσωματώσουν άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης. Η βελτίωση αυτών των συστημάτων θα μπορούσε να συμβάλει στην ευρύτερη υιοθέτηση του υδρογόνου ως μιας εναλλακτικής λύσης χαμηλότερων εκπομπών έναντι του φυσικού αερίου.

Πώς ο καιρός «χρωματίζει» τη φλόγα του υδρογόνου

Ο επικεφαλής ερευνητής, καθηγητής Paul Medwell από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, εξήγησε ότι η μελέτη των φλογών του υδρογόνου υπό κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη συσκευών που οι άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια και σιγουριά στο σπίτι.

«Το υδρογόνο έχει σημαντικές προοπτικές ως μέρος ενός ενεργειακού μέλλοντος με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και πρέπει να κατανοήσουμε πώς συμπεριφέρεται στον πραγματικό κόσμο, αν θέλουμε οι άνθρωποι να αισθάνονται ασφαλείς χρησιμοποιώντας το», ανέφερε. «Η έρευνά μας βοηθά να εξηγήσουμε γιατί οι φλόγες του υδρογόνου μπορεί να δείχνουν διαφορετικές από τη μία ημέρα στην άλλη. Αυτή η γνώση προσφέρει στους μηχανικούς πολύτιμες πληροφορίες για να αναπτύξουν συσκευές και συστήματα ανίχνευσης φλόγας που λειτουργούν αξιόπιστα, ανεξάρτητα από τις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες».

Για να διερευνήσουν αυτές τις αλλαγές, οι ερευνητές συνδύασαν ελεγχόμενα εργαστηριακά πειράματα με δοκιμές σε εξωτερικούς χώρους γύρω από την Αδελαΐδα. Εξέτασαν πώς ανταποκρίνονταν οι φλόγες του υδρογόνου στις διακυμάνσεις των ατμοσφαιρικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των εναλλαγών του καιρού και των αλλαγών στον αέρα που έφτανε στον καυστήρα.

Επί δύο εβδομάδες, η ομάδα παρακολουθούσε τις εκπομπές φωτός από τις φλόγες του υδρογόνου, διατηρώντας τις ρυθμίσεις του καυστήρα αμετάβλητες. Παρά τις σταθερές συνθήκες λειτουργίας, το φωτεινό σήμα που σχετιζόταν με το νάτριο παρουσίασε διακύμανση μεγαλύτερη από 28 φορές μεταξύ της χαμηλότερης και της υψηλότερης καταγεγραμμένης τιμής του.

Ο καιρός έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις διαφορές. Ο αέρας που είχε περάσει πάνω από τον ωκεανό περιείχε γενικά περισσότερο νάτριο, παράγοντας φλόγες με πιο έντονη πορτοκαλί λάμψη. Όταν ο αέρας μετέφερε λιγότερο νάτριο, οι φλόγες εμφανίζονταν αισθητά πιο αχνές.

Υδρογόνο εναντίον φυσικού αερίου: Μια σχεδόν αόρατη φλόγα

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης πώς συγκρίνονται οι φλόγες του υδρογόνου με εκείνες που παράγει μια συμβατική εστία φυσικού αερίου. Διαπίστωσαν ότι οι φλόγες του υδρογόνου εξέπεμπαν κατά μέσο όρο λιγότερο ορατό φως, ακόμη και όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούσαν μια πιο φωτεινή φλόγα.

Η διαφορά αυτή αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση για τις συσκευές που βασίζονται στην ορατή φλόγα προκειμένου να δείχνουν αν ένας καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Η καύση του υδρογόνου μπορεί επίσης να παράγει ένα αχνό μπλε και κόκκινο φως.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα χρώματα αυτά ήταν ευκολότερο να εντοπιστούν σε σκοτεινό περιβάλλον, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο χρήσιμα ως αξιόπιστες οπτικές ενδείξεις υπό καθημερινές συνθήκες φωτισμού. Συνολικά, τα ευρήματα εξηγούν γιατί η εκτίμηση της λειτουργίας ενός καυστήρα υδρογόνου με βάση αποκλειστικά την όψη της φλόγας ενδέχεται να είναι αναξιόπιστη. Μια φλόγα που είναι ευδιάκριτη υπό ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε να γίνει εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί όταν αλλάξει η σύσταση του περιβάλλοντος αέρα.

Πώς τα σπίτια υδρογόνου θα γίνουν ασφαλέστερα

Ο Medwell τόνισε ότι τα αποτελέσματα δεν υπονομεύουν τις προοπτικές του υδρογόνου ως πηγής ενέργειας. Αντιθέτως, καταδεικνύουν γιατί οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ιδιότητες του καυσίμου. «Οι διαφορετικές πηγές ενέργειας έχουν διαφορετικές ιδιότητες και η καλή μηχανική έγκειται στην κατανόηση αυτών των διαφορών και στον ανάλογο σχεδιασμό», ανέφερε.

«Αντί να βασιζόμαστε στο να έχει η φλόγα ένα συγκεκριμένο χρώμα, μπορούμε να διερευνήσουμε άλλους τρόπους επιβεβαίωσης ότι ένας καυστήρας λειτουργεί. Στις επιλογές περιλαμβάνονται εξειδικευμένοι ανιχνευτές φλόγας υπεριώδους ή υπέρυθρης ακτινοβολίας, καθώς και αισθητήρες θερμοκρασίας. Εντοπίζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ορατότητα της φλόγας, μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη συσκευών υδρογόνου που είναι κατάλληλες για χρήση σε πραγματικά σπίτια και σε άλλα καθημερινά περιβάλλοντα».

Τέτοια συστήματα ανίχνευσης θα μπορούσαν να προσφέρουν έναν πιο αξιόπιστο τρόπο επιβεβαίωσης της καύσης του υδρογόνου, ανεξάρτητα από το αν η φλόγα του εμφανίζεται πορτοκαλί, αχνή μπλε ή είναι ελάχιστα ορατή. Εντοπίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το περιβαλλοντικό νάτριο επηρεάζει την ορατότητα της φλόγας, η έρευνα παρέχει πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι μηχανικοί κατά τον σχεδιασμό συσκευών υδρογόνου για κουζίνες και άλλα καθημερινά περιβάλλοντα.

Αυτή η γνώση θα μπορούσε να συμβάλει ώστε η τεχνολογία να γίνει ασφαλέστερη και πιο πρακτική, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για εναλλακτικές μορφές ενέργειας χαμηλότερων εκπομπών. Το έργο έφερε κοντά ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας (Adelaide University), το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας (University of New South Wales) και τον οργανισμό Gas Infrastructure Research Australia.

Η υποστήριξη προήλθε από το Συνεργατικό Ερευνητικό Κέντρο Μελλοντικών Καυσίμων (Future Fuels Cooperative Research Centre), με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατικών Ερευνητικών Κέντρων της αυστραλιανής κυβέρνησης.

Η μελέτη, με τίτλο «The role of sodium on hydrogen flame visibility in domestic settings» (Ο ρόλος του νατρίου στην ορατότητα της φλόγας υδρογόνου σε οικιακά περιβάλλοντα), δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Next Energy. Το 2023, ο όμιλος Australian Gas Infrastructure Group (AGIG) παρουσίασε στην πολιτεία της Βικτώριας το πρώτο σπίτι στην Αυστραλία που τροφοδοτείται 100% από υδρογόνο. Η επίδειξη έδειξε ότι οι οικιακές συσκευές αερίου μπορούν να λειτουργήσουν εξ ολοκλήρου με υδρογόνο, μια εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε ως «game changer» (παράγοντας που αλλάζει τα δεδομένα).