«Ίδιο σενάριο, ακριβότερη ζωή, ανάπτυξη που δεν βλέπει ούτε η Κομισιόν» σχολιάζουν οι Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο σχετικά με τον Προϋπολογισμό του 2027, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση ανεβάζει τον πληθωρισμό, κρατά παγωμένες όλες τις προβλέψεις για μισθούς, κατανάλωση και ανάπτυξη, και προβλέπει ανάπτυξη 2,3% όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει 1,5%».

Στην ανακοίνωσή τους, οι Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο τονίζουν πως «ο τελικός Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, δεν διορθώνει τίποτα από όσα έδειξαν οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκαν μόλις πριν από τρεις ημέρες. Αντίθετα, επιβεβαιώνει ότι το οικονομικό επιτελείο συνεχίζει να χτίζει τον σχεδιασμό του πάνω σε ένα σενάριο που οι Βρυξέλλες δεν υιοθετούν».

Και συνεχίζουν:

«Συγκρίναμε αριθμό προς αριθμό την Εισηγητική Έκθεση του τελικού προϋπολογισμού με το Προσχέδιο που κατατέθηκε στις 5 Οκτωβρίου και με το στατιστικό παράρτημα των φθινοπωρινών προβλέψεων της Κομισιόν. Τα ευρήματα είναι τρία.

1. Ανάμεσα στο προσχέδιο και τον τελικό προϋπολογισμό άλλαξε μόνο ο πληθωρισμός. Ανεβαίνει και για το 2026 και για το 2027, αλλά οι προβλέψεις για μισθούς, κατανάλωση, απασχόληση και ανάπτυξη μένουν ακριβώς ίδιες, σαν να μην επηρεάζει η ακρίβεια την πραγματική οικονομία.

2. Η απόκλιση από την Κομισιόν είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 0,8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη, στηριγμένη σε επενδύσεις τριπλάσιες από όσες βλέπει η Επιτροπή μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

3. Τα πλεονάσματα ξεπερνούν κάθε στόχο, ενώ η χώρα πέφτει στις ευρωπαϊκές κατατάξεις. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην ΕΕ σε πρωτογενές πλεόνασμα και στις τελευταίες θέσεις σε μισθούς, αποταμίευση και εξωτερικό ισοζύγιο.

Από το προσχέδιο στον τελικό προϋπολογισμό: ακριβότερη ζωή, ίδιοι μισθοί

Η μόνη ουσιαστική αλλαγή στις μακροοικονομικές προβλέψεις από τις 5 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα είναι ο πληθωρισμός. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αναθεωρείται από 3,8% σε 4,0% για το 2026 και από 2,6% σε 2,8% για το 2027. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης ανεβαίνει από 3,6% σε 3,8% και από 2,4% σε 2,6% αντίστοιχα.

Όλες οι υπόλοιπες προβλέψεις για την πραγματική οικονομία μένουν κατά γράμμα ίδιες. Η ανάπτυξη μένει στο 2,0% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Η ιδιωτική κατανάλωση μένει στο 1,4% και 1,5%, οι επενδύσεις στο 7,7% και 7,9%, οι εξαγωγές στο 2,9% και 3,1%. Η απασχόληση αυξάνεται κατά 0,4% και τις δύο χρονιές, η ανεργία μένει στο 8,4% και 7,9%, οι αμοιβές ανά μισθωτό στο +3,7% και +3,9%.

Η κυβέρνηση δηλαδή παραδέχεται ότι οι τιμές ανεβαίνουν περισσότερο από όσο υπολόγιζε πριν από σαράντα μέρες, αλλά θεωρεί ότι αυτό δεν αγγίζει ούτε την κατανάλωση ούτε την ανάπτυξη. Με ονομαστικές αμοιβές στο +3,9% και πληθωρισμό στο 2,8%, η πραγματική αύξηση των αποδοχών το 2027 συρρικνώνεται σε περίπου 1%. Το 2026, με αμοιβές στο +3,7% και πληθωρισμό στο 4,0%, ο μισθωτός χάνει αγοραστική δύναμη, σύμφωνα με τα ίδια τα κυβερνητικά νούμερα.

Στα δημοσιονομικά μεγέθη, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2027 μειώνεται από 9.152 εκατ. (3,3% του ΑΕΠ) σε 8.713 εκατ. (3,2%), δηλαδή κατά 439 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ισοζύγιο πέφτει από 743 εκατ. (0,3%) σε μόλις 346 εκατ. (0,1%). Το πρωτογενές πλεόνασμα του 2026 παραμένει στο 3,6% (9.592 εκατ.).

Το πιο ενδιαφέρον είναι το χρέος. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί ο λόγος χρέους του 2027 βελτιώθηκε από 128,8% σε 128,5% του ΑΕΠ. Σε ευρώ όμως το χρέος του 2027 είναι μεγαλύτερο, 354.565 εκατ. έναντι 353.690 εκατ. στο προσχέδιο, δηλαδή 875 εκατ. περισσότερο. Ο λόγος «βελτιώνεται» μόνο επειδή το ονομαστικό ΑΕΠ φουσκώνει από 274,6 σε 275,9 δισ. ευρώ. Μέρος αυτού του φουσκώματος οφείλεται στην άνοδο των τιμών που πληρώνουν οι πολίτες.

Κυβέρνηση και Κομισιόν βλέπουν δύο διαφορετικές οικονομίες

Για το 2027 ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2,3%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις φθινοπωρινές προβλέψεις της 17ης Νοεμβρίου, προβλέπει 1,5%, και μάλιστα υποβαθμίζει κατά 0,1 μονάδα την εαρινή της εκτίμηση. Η απόκλιση των 0,8 ποσοστιαίων μονάδων ισοδυναμεί με περίπου ένα τρίτο της ανάπτυξης που υπόσχεται η κυβέρνηση. Ήδη για το 2026 η κυβέρνηση εκτιμά 2,0%, ενώ η Κομισιόν 1,8%.

Η ψαλίδα βρίσκεται στις επενδύσεις. Ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% το 2027. Η Κομισιόν βλέπει μόλις 2,5%, γιατί ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Η διαφορά είναι 5,4 μονάδες, δηλαδή οι επενδύσεις της κυβέρνησης είναι σχεδόν τριπλάσιες. Η ίδια η Εισηγητική Έκθεση καταγράφει την απόκλιση, χωρίς να εξηγεί πώς θα καλυφθεί το κενό που αφήνει το τέλος των ευρωπαϊκών πόρων.

Η ακρίβεια υποεκτιμάται. Στον εναρμονισμένο δείκτη, που είναι ο μόνος συγκρίσιμος με την Κομισιόν, η κυβέρνηση προβλέπει 2,6% για το 2027. Η Κομισιόν προβλέπει 3,2%, δηλαδή 0,6 μονάδες υψηλότερα. Για το 2026 η Κομισιόν βλέπει 4,1% έναντι 3,8% της κυβέρνησης. Αν δικαιωθεί η Κομισιόν, οι περιορισμένες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις του 2027 θα εξαερωθούν στο ράφι και το πραγματικό εισόδημα θα μείνει σχεδόν στάσιμο.

Η κατανάλωση και οι εξαγωγές υπερεκτιμώνται. Η κυβέρνηση βλέπει ιδιωτική κατανάλωση +1,5% και εξαγωγές +3,1% το 2027. Η Κομισιόν βλέπει +1,3% και +2,7% αντίστοιχα. Στην ανεργία η διαφορά είναι μικρή (7,9% έναντι 8,0%), αλλά και με τις δύο εκτιμήσεις η Ελλάδα μένει με μία από τις υψηλότερες ανεργίες της ΕΕ.

Υπερπλεονάσματα: ο στόχος ξεπερνιέται κάθε χρόνο σε βάρος της κοινωνίας

Πέρυσι η κυβέρνηση ψήφισε προϋπολογισμό για το 2026 με στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 7.211 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν στο 2,8% του ΑΕΠ. Σήμερα η ίδια εκτιμά ότι το 2026 θα κλείσει με 9.592 εκατ. (3,6%). Είναι 2,38 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο που η ίδια έθεσε.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2026 θα φτάσει το 4,1% του ΑΕΠ. Αν δικαιωθεί, το υπερπλεόνασμα έναντι του αρχικού στόχου ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ. Και το 2025 έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα 12.777 εκατ., που αντιστοιχεί στο 5,1% του ΑΕΠ. Στο προσχέδιο του Οκτωβρίου το ίδιο μέγεθος εμφανιζόταν στο 4,9%.

Το ίδιο μοτίβο διαγράφεται και για το 2027. Ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,2%, ενώ η Κομισιόν 3,7%. Η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ επιπλέον εσόδων ή περικοπών σε έναν μόνο χρόνο. Με άλλα λόγια, οι «παροχές» που διαφημίζει η κυβέρνηση χρηματοδοτούνται από την ίδια την κοινωνία, και μάλιστα με περίσσευμα.

Η εικόνα γίνεται σαφέστερη σε ευρωπαϊκή σύγκριση. Το 2026 η Ελλάδα είναι πρώτη στην ΕΕ σε πρωτογενές πλεόνασμα (4,1%), όταν ο μέσος όρος της ΕΕ έχει πρωτογενές έλλειμμα 1,6%. Το 2027 και το 2028 παραμένει δεύτερη, με 3,7% και 3,4%, ενώ η ΕΕ έχει ελλείμματα 1,5% και 1,4%. Η χώρα εξασκεί την αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική της Ευρώπης, την ίδια ώρα που οι πολίτες πληρώνουν τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην ΕΕ.

Η Ελλάδα στους 27: πρώτη στα πλεονάσματα, τελευταία στα εισοδήματα

Με βάση το στατιστικό παράρτημα των φθινοπωρινών προβλέψεων της Κομισιόν, η Ελλάδα περνά από τις πρώτες θέσεις της ΕΕ στη μεσαία ή στις τελευταίες σχεδόν σε όλους τους δείκτες που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ανάπτυξη. Το 2026 η Ελλάδα είναι 14η στην ΕΕ με 1,8%. Το 2027 πέφτει στην 21η θέση με 1,5%, ουσιαστικά στον μέσο όρο της ΕΕ (1,4%). Το 2028 είναι 19η, ακριβώς στον μέσο όρο (1,5%). Η «σύγκλιση» με την Ευρώπη σταματάει μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μισθοί. Οι πραγματικές αμοιβές ανά μισθωτό αυξάνονται μόλις 0,2% το 2026 (19η θέση), 0,6% το 2027 (18η) και 0,7% το 2028, όταν η ΕΕ φτάνει το 1,2%. Το 2028 η Ελλάδα είναι 21η στους 27. Το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας πέφτει κατά 1,7% το 2026 (25η θέση), δηλαδή οι μισθοί μένουν πίσω από την παραγωγικότητα και τις τιμές.

Ακρίβεια. Το 2026 η Ελλάδα έχει τον 5ο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην ΕΕ, 4,1% έναντι 3,3% του μέσου όρου. Το 2027 είναι 9η με 3,2% και το 2028 13η με 2,4%, πάντα πάνω ή ίσα με τον μέσο όρο.

Αποταμίευση. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών είναι αρνητικό και τα τρία χρόνια: −3,1% το 2026, −2,0% το 2027, −2,2% το 2028. Η Ελλάδα είναι προτελευταία (24η στις 25 χώρες με στοιχεία), όταν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά αποταμιεύουν πάνω από 14% του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Οι έλληνες πολίτες ξοδεύουν περισσότερα από όσα κερδίζουν για να αντεπεξέλθουν στην ακρίβεια.

Ανεργία και απασχόληση. Η ανεργία παραμένει η 4η υψηλότερη της ΕΕ το 2026 (8,4%) και το 2028 (7,7%), και 5η υψηλότερη το 2027 (8,0%). Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι σταθερά γύρω στο 6,1%. Η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνεται, και η χώρα πέφτει από τη 10η θέση το 2026 στην 14η το 2028.

Εξωτερικό ισοζύγιο. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών φτάνει το −6,3% του ΑΕΠ το 2026 και το −5,9% το 2027 και το 2028. Η Ελλάδα είναι 24η και τελικά 25η, όταν η ΕΕ έχει πλεόνασμα γύρω στο 2%. Το ίδιο το κυβερνητικό σενάριο προβλέπει το 2026 εισαγωγές +4,4% έναντι εξαγωγών +2,9%.

Επενδύσεις και εξαγωγές. Χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 2026 η Ελλάδα είναι 3η στην ΕΕ στην αύξηση των επενδύσεων (7,3%). Το 2027 πέφτει στην 11η θέση και το 2028 στην 14η. Στις εξαγωγές η χώρα κινείται στη μέση της κατάταξης (16η έως 14η), με ρυθμό αύξησης που υποχωρεί από 2,9% σε 2,6%.

Κατανάλωση. Η ιδιωτική κατανάλωση πέφτει από τη 17η θέση το 2026 (+1,5%) στη 19η το 2027 και το 2028.



Πηγή: European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2026, στατιστικό παράρτημα. Η θέση μετράει από την υψηλότερη τιμή (στην ανεργία και στον πληθωρισμό, χαμηλότερος αριθμός σημαίνει χειρότερη εικόνα). Η αποταμίευση καλύπτει 25 χώρες, χωρίς Μάλτα και Ρουμανία.

Ο λογαριασμός του 2027

Ο προϋπολογισμός του 2027 στηρίζεται σε ένα σενάριο ανάπτυξης που δεν υιοθετεί ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στηρίζεται επίσης σε πληθωρισμό χαμηλότερο από αυτόν που βλέπει η Επιτροπή, και σε πλεονάσματα που θα ξεπεραστούν ξανά, όπως έγινε το 2025 και το 2026.

Στην πράξη, οι πολίτες πληρώνουν περισσότερους φόρους από όσους χρειάζεται ο ίδιος ο στόχος της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα βλέπουν τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό της ΕΕ να τρώει κάθε αύξηση, μισθούς που μένουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης και νοικοκυριά που δεν μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε ένα ευρώ.

Η κυβέρνηση είχε σαράντα μέρες από το προσχέδιο μέχρι τον τελικό προϋπολογισμό και τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν μπροστά της. Επέλεξε να αλλάξει μόνο τον αριθμό του πληθωρισμού και να αφήσει άθικτο το αφήγημα. Οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο θα θέσουν όλα αυτά τα ερωτήματα στη συζήτηση του προϋπολογισμού, στην Επιτροπή Οικονομικών και στην Ολομέλεια της Βουλής (11–15 Δεκεμβρίου).

Η δική μας πρόταση: τέλος στα υπερπλεονάσματα, δίκαιη φορολογία

Οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο δεν θέλουν υπερπλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα είναι υπερφορολόγηση που πληρώνουν οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μια χώρα που είναι πρώτη στην ΕΕ σε πρωτογενές πλεόνασμα και στις τελευταίες θέσεις σε μισθούς και αποταμίευση. Προτείνουμε να σταματήσει η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και το βάρος να μεταφερθεί εκεί που υπάρχει πραγματική φορολογική ικανότητα.

• Μείωση του ΦΠΑ από 24% στο 15%. Είναι η πιο άμεση απάντηση στον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό της ΕΕ.

• Προοδευτική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με ραγδαία μείωση των συντελεστών για το 99% των φορολογουμένων. Η κλίμακα βασίζεται στην ένταξη των μερισμάτων στην ατομική κλίμακα και σε αύξηση συντελεστών έως 5% στα ετήσια εισοδήματα άνω των 200.000 ευρώ.

• Μείωση του συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων από 22% στο 17% για επιχειρήσεις με κέρδη έως 220.000 ευρώ, δηλαδή το 98% των επιχειρήσεων, με αύξηση 2% στις μεγάλες επιχειρήσεις. Το μέτρο μειώνει κατά 23% τον φόρο 320.000 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

• Μεγάλη αναδιανομή στον ΕΝΦΙΑ, με όφελος 600 εκατ. ευρώ ετησίως:

o κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για αντικειμενική αξία έως 150.000 ευρώ, που ωφελεί το 87% των φορολογουμένων

o μείωση κατά 40% για σπίτια με αντικειμενική αξία 150.000–250.000 ευρώ

o επαναφορά του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για περιουσίες από 500.000 ευρώ και πάνω

o τριπλασιασμός του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για περιουσίες από 1.000.000 ευρώ και πάνω

• Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

• Επέκταση του αφορολόγητου ορίου στις 10.000 ευρώ για όλους, και για τους αυτοαπασχολούμενους.

• Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών».