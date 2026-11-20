«Την ίδια στιγμή που ο κ. Γεωργιάδης υποκριτικά κάνει πως νοιάζεται για τα Ελληνόπουλα και τους κινδύνους του διαδικτύου, ο Πρωθυπουργός ‘διαφημίζει’ βιντεοπαιχνίδι που απαγορεύεται σε ανηλίκους για να ακολουθήσει το trend», τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το πόσο ρηχή είναι η κυβερνητική πολιτική, δεν χρειαζόμασταν αποδείξεις», τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, για να προσθέσει: «Η επικοινωνία είναι πάντα προτιμότερη από την ουσία για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Σήμερα ο Πρωθυπουργός με το βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζει το επίδομα στους συνταξιούχους απευθυνόμενος στα εγγόνια τους, που πια θα μπορούν να ζητήσουν δώρο το Grand Theft Auto, όπως λέει», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

Με την επισήμανση ότι «το βιντεοπαιχνίδι GTA VI έχει λάβει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18, που σημαίνει ότι δεν συνιστάται για άτομα κάτω των 18 ετών λόγω έντονης βίας, χυδαίας γλώσσας, ναρκωτικών κλπ.», το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι το εν λόγω βιντεοπαιχνίδι «έχει μάλιστα απασχολήσει έντονα τις υπηρεσίες της ΕΕ η φρενίτιδα με αυτό το βιντεοπαιχνίδι».

«Ο κ. Γεωργιάδης που έξαλλος αναφωνούσε προ ημερών πως ‘το ΠΑΣΟΚ άφησε απροστάτευτα τα Ελληνόπουλα στους κινδύνους του διαδικτύου’, γιατί πρότεινε ηλικιακή αναλογικότητα στην απαγόρευση των ανηλίκων από τη χρήση των social media, πώς νιώθει για τον Πρωθυπουργό του, που διαφημίζει εμμέσως αυτό το βιντεοπαιχνίδι απλά και μόνο για να ακολουθήσει το trend;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ.