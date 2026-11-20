Στη χώρα μας θα εκδοθεί ο 19χρονος, με καταγωγή από τη Γουινέα, ο οποίος συνελήφθη στο Στρασβούργο για την υπόθεση δολοφονίας της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, στις 8 Νοεμβρίου, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος είχε αναχωρήσει αεροπορικώς από τη χώρα μας την 9η Νοεμβρίου 2026, την επομένη δηλαδή της δολοφονίας, με τελικό προορισμό τη Γαλλία.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί την Τετάρτη (18/11) στη Γαλλία, ενώ αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία έκδοσής του στη χώρα μας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη στις 18 Νοεμβρίου 2026 σε πόλη της Γαλλίας, 19χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ανθρωποκτονίας 24χρονης αλλοδαπής, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα στις 8 Νοεμβρίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας.

Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά την οποία αρχικά διακριβώθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας της γυναίκας.

Ακολούθως, από τη συνδυαστική αξιολόγηση του προανακριτικού και του βιντεοληπτικού υλικού, καθώς και των εργαστηριακών ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής του 19χρονου στην υπόθεση.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος είχε αναχωρήσει αεροπορικώς από τη χώρα μας την 9η Νοεμβρίου 2026, με τελικό προορισμό τη Γαλλία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και σε βάρος του κατηγορούμενου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και ακολούθως Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.

Από την επακόλουθη ενεργοποίηση των διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και την άμεση κινητοποίηση των Αρχών της Γαλλίας, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία έκδοσής του στη χώρα μας.

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον δράστη

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ένα δακτυλικό αποτύπωμα, αλλά και η κατάθεση του συγκατοίκου του 20χρονου φαίνεται πως αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το αποτύπωμα του 19χρονου εντοπίστηκε στη σακούλα, όπου είχε τοποθετηθεί η σορός της νεαρής γυναίκας, πριν μεταφερθεί σε βαλίτσα. Το εν λόγω εύρημα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία, που συνέδεσαν τον κατηγορούμενο με την υπόθεση.

Η τελευταία γνωστή συνάντηση του δράστη και του θύματος ήταν στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την επιστροφή της 24χρονης από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν κατά τη θερινή περίοδο σε ξενοδοχείο. Ο 19χρονος φέρεται να τη συνάντησε στην οδό Λιοσίων και στη συνέχεια να την οδήγησε στο διαμέρισμά του, στην οδό Αλκαμένους, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σε βίντεο καταγράφεται ο δράστης να εισέρχεται στην πολυκατοικία μαζί με την 24χρονη, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη καταγραφή της γυναίκας να εξέρχεται από το κτίριο. Αυτό το στοιχείο ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η δολοφονία έγινε στο διαμέρισμα, πιθανότατα το ίδιο βράδυ, με τη σορό να παραμένει στο δωμάτιο του κατηγορουμένου για περίπου μία εβδομάδα, οπότε και αποφάσισε να την τοποθετήσει σε βαλίτσα και να την εγκαταλείψει σε πεζοδρόμιο. Οι κινήσεις του με τη βαλίτσα έχουν καταγραφεί και σε άλλο βίντεο, που βρίσκεται στη διάθεση των αρχών.