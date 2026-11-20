Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ένα δακτυλικό αποτύπωμα,και η κατάθεση του συγκατοίκου του 20χρονου αποτέλεσαν βασικά στοιχεία για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο φερόμενος ως δράστης, με καταγωγή από τη Γουινέα, συνελήφθη στο Στρασβούργο ενώ οι ελληνικές Αρχές αναμένουν την παράδοσή του στη χώρα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το αποτύπωμα του 20χρονου εντοπίστηκε σε σακούλα στην οποία είχε τοποθετηθεί η σορός της νεαρής γυναίκας, πριν μεταφερθεί σε βαλίτσα. Το εύρημα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που συνέδεσαν τον κατηγορούμενο με την υπόθεση.

Η τελευταία γνωστή συνάντηση των δύο τοποθετείται στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την επιστροφή της 24χρονης από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν κατά τη θερινή περίοδο σε ξενοδοχείο. Ο 20χρονος φέρεται να τη συνάντησε στην οδό Λιοσίων και στη συνέχεια να την οδήγησε στο διαμέρισμά του, στην οδό Αλκαμένους, στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η δολοφονία σημειώθηκε πιθανότατα το ίδιο βράδυ, με τη σορό να παραμένει στο δωμάτιο του κατηγορουμένου για περίπου μία εβδομάδα.

Η δυσοσμία που προκάλεσε υποψίες

Καθοριστική για την πορεία της έρευνας ήταν η μαρτυρία του συγκατοίκου του 20χρονου, ο οποίος αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία να προέρχεται από το δωμάτιό του και του ζήτησε να καθαρίσει τον χώρο. Ο ίδιος, σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν γνώριζε τι είχε συμβεί.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να προχώρησε στον καθαρισμό τόσο του δωματίου του όσο και των κοινόχρηστων χώρων του διαμερίσματος, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές ως πιθανή προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων που θα τον συνέδεαν με το έγκλημα.

Οι κάμερες κατέγραψαν την είσοδο και τη μεταφορά της βαλίτσας

Στην ανασύνθεση των κινήσεων του 20χρονου συνέβαλε και το υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή της οδού Αλκαμένους. Σε βίντεο καταγράφεται να εισέρχεται στην πολυκατοικία μαζί με την 24χρονη, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη καταγραφή της γυναίκας να εξέρχεται από το κτίριο, στοιχείο που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η δολοφονία έγινε στο διαμέρισμα.

Σε άλλο βίντεο, ο νεαρός εμφανίζεται να μεταφέρει τη βαλίτσα και να την εγκαταλείπει στο πεζοδρόμιο, κοντά σε κάδο απορριμμάτων και απέναντι από την πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπολόγιζε ότι η βαλίτσα θα παρασυρόταν από το απορριμματοφόρο και η σορός θα εξαφανιζόταν μαζί με τα σκουπίδια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας περαστικός παρατήρησε τμήμα ανθρώπινου χεριού να προεξέχει από τη βαλίτσα και ειδοποίησε τις Αρχές, κινητοποιώντας άμεσα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Η διαφυγή από την Ελλάδα και η σύλληψη στο Στρασβούργο

Μετά τη δολοφονία, ο 20χρονος φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα, ταξιδεύοντας αεροπορικώς στο Μιλάνο και στη συνέχεια στη Γαλλία. Κατά τις πληροφορίες, πέταξε το κινητό του τηλέφωνο και αγόρασε νέα συσκευή, επιχειρώντας να δυσκολέψει τον εντοπισμό του.

Οι ελληνικές Αρχές, ωστόσο, κατάφεραν να εντοπίσουν τη νέα συσκευή και να προσδιορίσουν το σημείο όπου βρισκόταν, διαβιβάζοντας τα στοιχεία στις γαλλικές υπηρεσίες. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Στρασβούργου, βάσει του εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του.

Πλέον, αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία παράδοσής του στην Ελλάδα, ώστε να βρεθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.