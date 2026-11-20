Με το γνωστό αφοπλιστικό της χιούμορ και χωρίς καμία διάθεση να κρατήσει τα προσωπικά της για τον εαυτό της, η ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς έκλεψε τις εντυπώσεις στη βραδινή εκπομπή του Άντι Κόεν, μιλώντας ανοιχτά για την πρόσφατη αυξητική στήθους της και τις αισθητικές παρεμβάσεις που σκέφτεται για το μέλλον.

«Νέο» στήθος

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έδειξε περήφανα τα «νέα» εμφυτεύματα στήθους της στο επεισόδιο της Πέμπτης της εκπομπής «Watch What Happens Live» στον παρουσιαστή Άντι Κόεν, καθισμένη δίπλα στον συμπρωταγωνιστή της από τους «Αγώνες Πείνας» (Hunger Games), Τζος Χάτσερσον.

Η Λόρενς έκανε αιχμηρά σχόλια για πρόσωπα δημοφιλών αμερικανικών reality shows του δικτύου Bravo, όταν ο Κόεν τη ρώτησε αν θεωρεί «μυστήριο το πώς θα μπορούσε ένα στήθος να σπάσει τη μύτη της Χέιλι Γκλάσμαν».

«Ναι, και έχω εμφυτεύματα. Είναι καινούργια», απάντησε εκείνη, κατεβάζοντας το σάλι της και βάζοντας τα χέρια της κάτω από το στήθος της, πάνω στο μαύρο φόρεμά της, για να το δείξει καθαρά στις κάμερες.

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Στη συνέχεια λικνίστηκε ελαφρά δεξιά και αριστερά μπροστά στο κοινό που χειροκροτούσε και στους τηλεθεατές, με τον Χάτσερσον να παρακολουθεί χαμογελώντας.

«Είναι υπέροχα!», αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Κόεν, με τη Λόρενς να αποδίδει τα εύσημα στον γιατρό της, τον «Dr. Teitelbaum στη Σάντα Μόνικα».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής τη ρώτησε κατόπιν αν είναι μέγεθος B, με εκείνη να απαντά: «Όχι, είναι ένα γεμάτο C. Νομίζω! Είναι το ίδιο μέγεθος που ήταν».

Κλείνοντας το αστείο που ξεκίνησε με αφορμή το περιστατικό της Γκλάσμαν, η ηθοποιός πέταξε με χιούμορ: «Τέλος πάντων, εγώ έχω σπάσει δύο μύτες».

Το περιστατικό στο reality και οι εξομολογήσεις για το σώμα της

Η ερώτηση που άνοιξε τη συζήτηση αφορούσε τη Γκλάσμαν, ένα από τα νέα πρόσωπα της 16ης σεζόν του «Real Housewives of New York City».

Σε μία από τις εισαγωγικές της σκηνές στο reality show, η Γκλάσμαν αποκάλυψε ότι έσπασε τη μύτη της όσο ερχόταν σε ερωτική επαφή με μια γυναίκα με «μεγάλο στήθος μεγέθους double-D» και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση για να τη διορθώσει.

“One time this girl was using a DILDO on me and her big DOUBLE D tits broke my nose!” This Hailey Glassman lady is putting it ALL out there on the very first episode 😂😂😂 #RHONY https://t.co/7hXHxEDPbJ — Dustin Cone (@Dustin_Cone) September 9, 2026



Η Λόρενς αποκάλυψε πρόσφατα ότι έκανε αυξητική στήθους κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο The Cut, με το μέσο να σημειώνει επίσης ότι σκοπεύει κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνει λίφτινγκ προσώπου, καθώς συζητούσε για τις παρελθοντικές και μελλοντικές αισθητικές επεμβάσεις της.

«Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά», δήλωσε στο περιοδικό η μητέρα δύο παιδιών.

«Όταν πηγαίνω το πρωί τα παιδιά στο σχολείο, θέλω να δείχνω σαν μια γυναίκα που τα έχει όλα υπό έλεγχο, ακόμα κι όταν μόλις έχω ξυπνήσει και δεν τα έχω καθόλου υπό έλεγχο».

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Η Λόρενς είχε αποκαλύψει τα σχέδιά της να φτιάξει το στήθος της τον περασμένο Οκτώβριο, σε συζήτησή της με τον New Yorker.

«Τα πάντα επανήλθαν στη θέση τους, λίγο-πολύ, μετά το πρώτο. Μετά το δεύτερο, τίποτα δεν επανήλθε», είπε αναφερόμενη στο πώς άλλαξε το σώμα της μετά τον ερχομό των δύο παιδιών της με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνεϊ.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τον 4χρονο γιο του, Σάι, που γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς και ένα αγοράκι του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί και το οποίο γεννήθηκε στις αρχές του 2025.

Παράλληλα, η Λόρενς μοιράστηκε πρόσφατα με τη Vogue ότι κάνει «baby Botox» και μίλησε για την επέμβαση που επιθυμεί να κάνει αλλά δύσκολα θα τολμήσει, λέγοντας στο περιοδικό ότι θα ήθελε πολύ να κάνει αφαίρεση παρειακού λίπους.

«Δεν μπορώ γιατί θα το καταλάβαιναν όλοι», εξήγησε, «απλώς να ξέρετε ότι το θέλω».