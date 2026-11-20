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Με αίσιο τέλος έληξε η αγωνιώδης επιχείρηση εντοπισμού ενός 2χρονου κοριτσιού που χάθηκε για επτά ολόκληρες ώρες μέσα στην έρημο της Αριζόνα φορώντας μόνο μια πάνα, καθώς ένας εθελοντής κατάφερε να τη βρει σώα λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

«Δεν θα το ξεχάσω όσο ζω»

Το κοριτσάκι 2 ετών που χάθηκε στην έρημο της Αριζόνα, στις ΗΠΑ, φορώντας μόνο μια πάνα, πυροδότησε μια ξέφρενη προσπάθεια αναζήτησης.

Ο εθελοντής διασώστης Τζέι Στιούαρτ βρήκε το παγωμένο κοριτσάκι ξαπλωμένο σε μια ξερή κοίτη ποταμού στην έρημο, σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από το σπίτι της οικογένειάς του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα — περίπου επτά ώρες αφότου εξαφανίστηκε από την αυλή του, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Πάιναλ.

«Το να βρίσκεις αυτό το φοβισμένο παιδάκι, τον τρόπο που πετάχτηκε μέσα από εκείνον τον θάμνο – δεν θα το ξεχάσω ποτέ όσο ζω», δήλωσε ο Στιούαρτ στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ABC 15.

Ο Στιούαρτ, ο οποίος είναι πατέρας και παππούς, ανέφερε ότι συμμετείχε σε ομάδα αναζήτησης που αψηφούσε το κρύο και το σκοτάδι της ερήμου όταν τελικά εντόπισε το τρομαγμένο κοριτσάκι μέσα σε έναν θάμνο.

«Την άρπαξα και τη σήκωσα στα χέρια μου, και τότε εκείνη γαντζώθηκε πάνω μου, τόσο σφιχτά», είπε.

Συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα σώματος καταγράφει τη στιγμή που ο Στιούαρτ παραδίδει το μικρό κορίτσι σε αστυνομικούς, οι οποίοι τύλιξαν το παιδί με μια κουβέρτα.

«Είσαι καλά, γλυκιά μου; Εντάξει, όλα καλά, έλα να σε τυλίξουμε», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός καθώς ο Στιούαρτ του δίνει το παιδί.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με τις αρχές.

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Τεράστια κινητοποίηση

Το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά στην αυλή του σπιτιού της οικογένειάς του, λίγο έξω από την πόλη Ελόι, το βράδυ της Τρίτης γύρω στις 5 μ.μ., προτού απομακρυνθεί μόνο του, όπως ανέφερε η αστυνομία.

Οι αρχές σημείωσαν ότι το 2χρονο κοριτσάκι προερχόταν από μια «μεγάλη οικογένεια με παιδιά» και είχε απομακρυνθεί από το σπίτι φορώντας «τίποτα άλλο εκτός από μια πάνα».

Η εξαφάνισή της σήμανε συναγερμό για μια εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης στην οποία συμμετείχαν πάνω από 75 αστυνομικοί στην περιοχή, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων (K-9), ελικοπτέρων και drones, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές επιστράτευσαν κάθε διαθέσιμο μέσο για να εντοπίσουν το μικρό παιδί, καθώς φοβούνταν ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει για πολλή ώρα τις σκληρές νυχτερινές καιρικές συνθήκες της ερήμου.

2-yo girl found ALIVE after spending seven hours alone in the Arizona DESERT IN NOTHING but a DIAPER: ‘CAN YOU BELIEVE THAT’ https://t.co/NJLGcdycGl — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 20, 2026



«Στην Αριζόνα, όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με τη ζέστη, αλλά ξεχνάμε τον χειμώνα ότι πολύ απομονωμένες περιοχές σαν κι αυτή μπορούν να γίνουν εξαιρετικά κρύες πολύ γρήγορα», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Πάιναλ, Ρος Τιπλ.

Στο πλευρό των αστυνομικών τάχθηκαν και κάτοικοι της περιοχής για τον εντοπισμό του 2χρονου κοριτσιού, ανάμεσά τους και ο Στιούαρτ, ο οποίος είπε ότι είναι γείτονας της οικογένειάς του.

Αφού το παιδί βρέθηκε, οι τοπικές αρχές αναγνώρισαν επίσημα την καλή πράξη του Στιούαρτ, όμως ο ίδιος υποστήριξε ότι «ήρωας» ήταν όποιος βγήκε να ψάξει το κοριτσάκι.

«Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πάμε να κοιμηθούμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπεις σε ένα ζεστό σπίτι και να ξαπλώσεις στο κρεβάτι σου ξέροντας ότι αυτό το κοριτσάκι βρίσκεται εκεί έξω», ανέφερε.

Αξιωματούχοι του Τμήματος Ασφάλειας Παιδιών δήλωσαν ότι διερευνούν το περιστατικό, όπως προβλέπει η πάγια διαδικασία, ωστόσο εκτίμησαν ότι πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για υπόθεση παιδιού που απομακρύνθηκε μόνο του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.